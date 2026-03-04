Am 7. März auf sixx
Finale von Miss Germany 2026 am Samstag: Wer hat die besten Chancen?
Aktualisiert:von Emilia Töpper
Am 7. März entscheidet sich: Wer bekommt die Auszeichnung Miss Germany 2026? Bei dieser Wahl zählen klare Visionen und Frauenpower. "Miss Germany Awards 2026 - Das Finale presented by CUPRA" gibt's live auf sixx. Hier bekommst du alle wichtigen Infos zum Event.
Hier kannst du das Finale live auf sixx im Livestream verfolgen
Diese Miss-Wahl ist nicht länger ein Schönheitswettbewerb, sondern eine Frage der Haltung, der Vision und der Verantwortung. Nun steht das große Live-Finale auf dem Programm. Die von Lola Weippert moderierte Show ist die perfekte Einstimmung auf den Internationalen Frauentag am kommenden Sonntag.
Die Übertragung von "Miss Germany Awards 2026 - Das Finale presented by CUPRA" läuft am 7. März, 20:15 Uhr, im linearen Fernsehen auf sixx und im sixx-Livestream auf Joyn.
Miss-Wahl mit Haltung
Doch wer hat es bis ins Finale geschafft? Neun Frauen aus über 2.000 Bewerberinnen konnten die Endrunde erreichen. Unter ihnen Gründerinnen und Führungspersönlichkeiten mit klarer Zukunftsvision.
Die Show verspricht Inspiration, Unterhaltung und großartige weibliche Vorbilder auf der Bühne.
In der großen Live-Show stehen sie noch einmal alle im Rampenlicht.
Die Kandidatinnen bei Miss Germany 2026
Diese Teilnehmerinnen sind am 7. März im Finale dabei:
Aileen Hufschmidt (33): Die Soldatin aus Wuppertal ist bereits seit zwölf Jahren bei der Bundeswehr und setzt sich für sicherheitspolitische Verantwortung ein. Sie möchte mehr Frauen für die Bundeswehr gewinnen.
Rose Mondy (26): Sie ist eine erfolgreiche Content Creatorin und Streamerin, die Frauen zu mehr Selbstbewusstsein ermutigt.
Stefanie Braun (30): Sie setzt sich für die Frauen der Sportbranche ein. Ihre Sportfotografien porträtieren Top-Teams und sie selbst hat schon mehrere Preise mitgenommen.
Amelie Reigl (31): Die Biologin hat ein Hautmodell entwickelt, das Tierversuche reduzieren soll. Sie setzt sich dafür ein, dass Frauen in der Wissenschaft sichtbar gemacht werden.
Abina Ntim (37): Über zwölf Millionen Kunden mit Afro-Haar soll mit ihrer Marke für Lockenprodukte geholfen werden. Damit steht sie für Diversität und sichere Produktstandards.
Büsra Sayed (27): Diese Modeunternehmerin macht sich nicht nur auf Social Media für moderne bedeckende Mode stark. Sie setzt sich mit ihrem Modelabel aktiv für Selbstbestimmung und wirtschaftliche Verantwortung ein.
Paula Daub (35): Als weibliche Führungskraft mit Empathie und Zukunftsvision inspiriert sie andere Frauen für Leistungspositionen.
Anne Bäumler (36): Sie lebt direkt vor, wie Familie und Karriere vereinbar sind. Über 1.000 Mitarbeiter stehen unter ihren Fittichen.
Amina Ben Bouzid (28): Sie gründete ihr erstes Business während ihres Studiums und sorgt mit ihren Performance-Marketing-Strategien für einen Perspektiv-Wechsel in der Modebranche.
