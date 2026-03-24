"Wie geht‘s, Deutschland?" Ronzheimer spricht heute mit Lars Klingbeil: Wie normal ist es mittlerweile, rechtsextrem zu sein? Aktualisiert: Vor 33 Minuten von C3 Newsroom, Nina Lindemann Paul Ronzheimer will wissen, wieso sich Wähler:innen für die AFD entscheiden. Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Über mehrere Monate reist Ronzheimer für die fünfte Folge seiner Reportage Reihe "Wie geht’s, Deutschland?" zum Thema "Wie rechts ist die neue Mitte?" durchs Land. Dabei interessiert den Journalisten vor allem, warum immer mehr Menschen ihr Kreuzchen rechts der Mitte machen und trifft dabei auf ganz unterschiedliche Leute.

Heute, 20:15 Uhr • RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland? Die Rechte Mitte Verfügbar auf Joyn 110 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Rechtsruck im Parlament und auf der Straße In Rheinland-Pfalz hat die AFD am Wochenende bei der Landtagswahl 11,2 Prozent hinzugewonnen und wird mit 19,5 Prozent drittstärkste Partei, die SPD verliert 9,8 Prozent ihrer Stimmen (vorläufiges Endergebnis). Auch in Cottbus merkt man den Rechtsdruck. "Weiß, normal und hetero", schallt es Paul Ronzheimer bei einer Demo dort entgegen. Rechtsextreme haben sich versammelt, um gegen den Christopher Street Day zu demonstrieren. Ronzheimer ist geschockt: "Ich versuche das ja manchmal auszublenden. Aber es ist gar nicht so leicht, wenn du selbst schwul bist. […] Der ganze Hass ist da irgendwie zu spüren."

Unterstützung gegen die eigenen Interessen Ronzheimer besucht im rheinland-pfälzischen Germersheim auch eine traditionelle Gastwirtschaft, in der Fußball-Fans und Stammgäste beim Bier zusammensitzen. Viele Rechts-Wähler:innen seien einfach Frustwähler:innen, hört er dort. "Weil alles teurer wird und man sich nichts mehr leisten kann." Außerdem spricht er mit AfD-Wählern, die er an einen Tisch bringt: einer ist schwul, einer jüdisch, einer muslimisch. Wieso unterstützen sie eine Partei, die "Anderssein" erst einmal ablehnt? Wie kommt es, dass sie sich ausgerechnet von der AfD gehört und verstanden fühlen?

Gespräche mit Influencerin und Betroffenen Er interviewt ebenfalls die junge Influencerin Lilly Baginski, die auf ihren Social-Media-Kanälen ein traditionelles Frauenbild propagiert und sich klar gegen LGBTQ+ positioniert. Zudem trifft er eine Frau, die mit ihrer Familie gebrochen hat, weil diese sich immer mehr nach rechts orientierte. Auch in Arbeitnehmer:innen-Hochburgen mit hohem Migrationsanteil recherchiert Ronzheimer. Dort zeigt sich ebenfalls - wie zuletzt bei den Rheinland-Pfalz-Wahlen - ein auffallend hoher Anteil an AfD-Wähler:innen. "Die Begegnungen mit den Menschen dort waren hochinteressant", sagte Ronzheimer im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Viele Migrant:innen, die vor 20 oder 30 Jahren hierherkamen, finden, dass es damals viel besser lief. Der Druck, Arbeit aufzunehmen, war deutlich höher.

Suche nach Antworten Der rote Faden der Ronzheimer-Recherche ist die Frage: Warum blenden viele Wähler die nachgewiesene Überschneidung der AfD-Themen mit rechtsextremen Positionen aus? Dazu befragte der Journalist auch Extremismusforscher:innen. Deren Fazit: Diese Botschaften erreichen die Menschen kaum noch. "Sie möchten die Probleme gelöst haben, die sich seit Jahren angestaut haben. Und sie werfen den klassischen Parteien wie CDU und SPD vor: Das habt ihr nicht geschafft", fasst Ronzheimer die Meinung der Expert:innen zusammen.

Lars Klingbeil stellt sich den Fragen Wie will die politische Mitte AfD-Wähler zurückgewinnen? Und was sagt die Regierung zu den Recherchen? Das möchte Paul Ronzheimer von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) im anschließenden exklusiven Talk erfahren. Auch dazu verriet Ronzheimer bereits Details: "Es ist ihm anzumerken, wie schwer es ihm fällt." Zwar verspricht der Finanzminister und SPD-Parteivorsitzende erneut, dass jetzt die Probleme angepackt würden. "Aber das ist genau das, was schon seit Jahren gesagt wird", sagt Ronzheimer im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". "Das wird nicht ganz so leicht." Fazit: Ein spannendes Thema, gründlich recherchiert und dokumentiert. Verpasse nicht die Folge der Reportage-Reihe "Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?" zum Thema "Wie rechts ist die neue Mitte?" am Dienstag, 24. März 2026, in SAT.1 und auf Joyn.