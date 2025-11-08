"Ganz furchtbar": Neue "Rote Rosen"-Rolle Jess sorgt bei Fans für Empörung

Bei einer Serie, die seit rund 20 Jahren läuft, hat sich eine feste Fan-Gemeinde gebildet - mit einer starken Meinung. Das bekommen die Serienmacher und die neue Hauptdarstellerin gerade deutlich zu spüren. Denn das Publikum ist alles andere als zufrieden mit dem Beginn der 24. Staffel.

Serien schaffen etwas, was Filme kaum erreichen können: Sie binden ihre Zuschauer:innen über Jahre, teils Jahrzehnte an Charaktere und Geschichten. Man wächst mit den Geschehnissen auf dem Bildschirm zusammen, fiebert, feiert, trauert und liebt mit. Dementsprechend groß kann die Anteilnahme an Veränderungen sein - positiv wie negativ.

Die neue "Rose" Jess kommt bei Fans nicht gut an

Das merken derzeit auch die Autor:innen und vor allem die neue "Rose" der Serie deutlich. Schon zu Beginn der 24. Staffel, mit einigen neuen Gesichtern, gab es zahlreiche Fan-Kritiken unter einem Facebook-Post, der die nächste Folge ankündigt. Die User:innen lassen dabei kein gutes Haar an Hauptfigur Jess, gespielt von Juana Nagel.

Jess durchlebt derzeit eine schwere Trennung, hat Probleme in ihrem Job, Sorgen während ihrer Schwangerschaft und obendrein wurde sie von ihrem Ex-Partner vor die Tür gesetzt. Gisela kommt wie ein Schutzengel daher und nimmt sie bei sich auf und auch Valerie findet tröstende Worte. Klingt nach dem Beginn einer spannenden und herzerwärmenden Storyline? Nicht nach den Facebook-Kommentaren zur Serie. "Soll das Kind Jess eine Rose sein? Bis jetzt haben mir die Staffeln immer ganz gut gefallen. Aber jetzt fängt die neue Staffel ganz furchtbar an", schreibt eine Userin. Eine andere beschwert sich darüber, dass Jess jetzt schon nerve.