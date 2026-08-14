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Aus der Sendung

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Rezept: Den perfekten Pfirsich-Himbeer-Kuchen einfach zubereiten

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Himbeer plus Pfirsich gleich Partykuchen

Videoclip • 03:10 Min • Ab 12

Fruchtig, frisch und wie gemacht für warme Tage: Dieser Pfirsich-Himbeer-Kuchen bringt den Sommer auf den Teller.

Der Pfirsich-Himbeer-Partykuchen aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten

  • Menge: 8-12 Stücke

  • Dauer: 1 Stunde

  • Schwierigkeit: 2/5

Zutaten:

  • 250 g Weizenmehl

  • 2 TL Backpulver

  • 200 g Zucker

  • 120 g geschmolzene Butter

  • 2 Eier

  • 250 g griechischer Joghurt

  • 1 TL Vanilleextrakt

  • 250 g Himbeeren, frisch oder TK

  • 3 Pfirsiche

  • Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung:

  1. Den Backofen vorheizen und eine Springform einfetten bzw. mit Backpapier auslegen.

  2. Mehl und Backpulver in einer Schüssel vermischen.

  3. Zucker, geschmolzene Butter und Eier in einer zweiten Schüssel glatt verrühren.

  4. Griechischen Joghurt und Vanilleextrakt hinzufügen und gut unterrühren.

  5. Die Mehlmischung nach und nach unterheben, bis ein glatter Teig entsteht.

  6. Den Teig in die vorbereitete Form füllen. Die Pfirsiche in Spalten schneiden. Zusammen mit den Himbeeren gleichmäßig auf dem Teig verteilen und leicht eindrücken.

  7. Den Kuchen etwa 45 bis 50 Minuten backen, bis er goldbraun ist und die Stäbchenprobe sauber ausfällt.

  8. Den Kuchen vollständig abkühlen lassen und nach Belieben vor dem Servieren mit etwas Puderzucker bestäuben.

Lust noch mehr zu backen? Lass dich hier inspirieren

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Zitronenkuchen mit Frischkäsefrosting

Verfügbar auf JoynVideoclip • 04:06 Min • Ab 12

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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