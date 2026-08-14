Den Backofen vorheizen und eine Springform einfetten bzw. mit Backpapier auslegen.

Mehl und Backpulver in einer Schüssel vermischen.

Zucker, geschmolzene Butter und Eier in einer zweiten Schüssel glatt verrühren.

Griechischen Joghurt und Vanilleextrakt hinzufügen und gut unterrühren.

Die Mehlmischung nach und nach unterheben, bis ein glatter Teig entsteht.

Den Teig in die vorbereitete Form füllen. Die Pfirsiche in Spalten schneiden. Zusammen mit den Himbeeren gleichmäßig auf dem Teig verteilen und leicht eindrücken.

Den Kuchen etwa 45 bis 50 Minuten backen, bis er goldbraun ist und die Stäbchenprobe sauber ausfällt.