Schauspielerin Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg sind bereits seit ihrer Jugend ein Paar - und für viele ein Beispiel dafür, dass die große Liebe tatsächlich halten kann. Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sprechen die beiden offen darüber, was ihre Partnerschaft ausmacht und wie sie Herausforderungen meistern.

Die Liebesgeschichte von Susan Sideropoulos und ihrem Mann Jakob Shtizberg begann romantisch. Sie begegneten sich in einem Zug auf dem Weg ins Ferienlager. Dabei trafen "zwei verschiedene Welten" aufeinander, wie die 45-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Marlene Lufen im " SAT.1-Frühstücksfernsehen " erzählt. Für Susan, die damals mit langen Rastazöpfen "noch ein bisschen anders" aussah, war es Liebe auf den ersten Blick. Jakob brauchte etwas länger. Nach einer gemeinsamen Woche und intensiven Gesprächen habe er sich "wirklich in ihren Charakter verliebt", erinnert er sich.

Wie gelingt Kommunikation?

Zunächst lebten die beiden sechs Jahre lang in einer Fernbeziehung und lernten, mit Vertrauen, Distanz und Eifersucht umzugehen. Mit 18 Jahren ging Sideropoulos für drei Monate in die USA: "Da bin ich auch ein bisschen ausgerastet". Auch eine kurze Trennung überstand das Paar, rückblickend eine wichtige Erfahrung. Neue Frauen kennenzulernen sei "gar keine große Kunst", erklärt ihr Mann. Die wahre "Königsdisziplin" bestehe darin, "die gleiche über mehrere Jahre immer wieder zu verführen".

Dass es selbst nach so vielen Jahren noch Reibung gibt und man sich immer wieder neu kennenlernt, zeigt ihre aktuelle Zusammenarbeit für den Beziehungskurs "Liebe Next Level". Scherzhaft nennt Jakob seine Susan dabei "Frau General". Nicht ohne Grund: Wenn unterschiedliche Routinen aufeinandertreffen, heißt es schon mal: "Es wird jetzt nicht Kaffee getrunken."

Ihr Rezept für eine konstruktive Kommunikation erklärt Sideropoulos so: "Wir zoffen uns. Wir streiten uns." Jedoch käme es auf die Qualität der Auseinandersetzung an, denn "Streit ist nicht gleich Streit". Statt einander zu beschuldigen, frage man sich: "Was sind denn da meine Themen, die dahinter stecken? Warum triggert mich dass die ganze Zeit gerade?"