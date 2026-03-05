Private Einblicke
"Alles falsch gemacht": SAT.1-Moderatorin Alina Merkau über ihre Tochter
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
In ihrem Podcast "Out Of Office - Ein Jahr auf Ibiza mit Alina und Rael" gewährt die SAT.1-Moderatorin Alina Merkau einen sehr privaten Einblick in ihren Familienalltag - und erzählt von einem Morgen, der eigentlich gut beginnt und plötzlich im Gefühlschaos endet.
"Völlig überfordert": Warum Alina Merkau an ihrer Rolle als Mutter zweifelt
Die Sonne scheint, alles läuft rund. Bis ein Butterbrot in der Brotbox plötzlich die Stimmung kippen lässt. Rosas Brotbox. Neun Jahre alt - und auf einmal geht es nicht mehr nur um Pausenverpflegung, sondern um Respekt, Verständnis und große Gefühle. Die Autofahrt zur Schule endet mit Tränen. Und mit einem Gedanken, der die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin auch lange nach der Fahrt nicht loslässt: "Ich habe alles falsch gemacht als Mutter."
Viele Eltern dürften kennen, was Alina Merkau in der neuen Podcast-Folge beschreibt: Stimmungsschwankungen ohne ersichtlichen Anlass, emotionale Reaktionen auf scheinbare Kleinigkeiten. Doch bei ihrer Tochter kommt etwas hinzu: Rosa könne sehr genau benennen, was in ihr vorgeht. Ihre Tochter habe ihr schon sachlich erklärt, sie habe sich "in dem Moment nicht respektiert gefühlt". Eine Aussage, die sitzt. Alinas ehrliche Reaktion darauf: "Dann bin ich völlig überfordert."
Ob das erste Anzeichen der Vorpubertät sind, weiß sie nicht genau. Mehrere Freundinnen hätten Ähnliches berichtet - ihre Kinder, ob Jungen oder Mädchen, ungefähr in Rosas Alter, seien gerade in einer ähnlichen Phase. Beruhigend ist das vielleicht. Einfacher macht es die Sache für die Eltern allerdings kaum. Auch ihr Partner Rael gesteht im Podcast offen, dass ihn solche Situationen ratlos zurücklassen. Das Grundproblem verstehe er durchaus - doch wenn es konkret werde, fehlten ihm die richtigen Worte. Das mache ihn "total kirre".
"Bin halt wie du": Alina Merkau über Ähnlichkeit zu Tochter Rosa
Was Alina Merkau dabei besonders beschäftigt: In einigen Charakterzügen ihrer Tochter erkennt sie sich selbst wieder. Vor allem beim Thema Essen - denn sie gibt offen zu, selbst sehr wählerisch zu sein. Ihre Tochter habe es einmal treffend formuliert: "Du bist halt wie Papa und ich bin halt wie du."
Und doch gibt es sie, die versöhnlichen Momente. Abends ist der Morgen oft vergessen. Rosa kuschelt sich in Alinas Arm, ihr kleines "Nest", und wirkt wieder wie das Kind, das die Moderatorin tagsüber manchmal kaum wiedererkennt. Der Alltag schwanke derzeit zwischen genau diesen Gegensätzen: morgens wie eine Siebzehnjährige, abends ein friedliches Kind im Arm der Mutter.
Neben all den Emotionen bleibt eine ganz praktische Frage. Rosa wird bald zehn - alt genug, um mitzubestimmen, was in ihre Brotbox kommt. War es also richtig, das Butterbrot trotzdem einzupacken? Eine klare Antwort darauf hat sie nicht. Stattdessen stellt sich die Moderatorin oft eine entscheidende Frage, mit der sich wahrscheinlich viele Eltern immer wieder konfrontiert sehen: "Wann setzt man sich durch und wann denkt man so: 'Ach komm, ist doch völlig egal'?"
Schon gesehen? Alina Merkau über die ersten drei Monate auf Ibiza
