In ihrem Podcast "Out Of Office - Ein Jahr auf Ibiza mit Alina und Rael" gewährt die SAT.1-Moderatorin Alina Merkau einen sehr privaten Einblick in ihren Familienalltag - und erzählt von einem Morgen, der eigentlich gut beginnt und plötzlich im Gefühlschaos endet.

"Völlig überfordert": Warum Alina Merkau an ihrer Rolle als Mutter zweifelt

Die Sonne scheint, alles läuft rund. Bis ein Butterbrot in der Brotbox plötzlich die Stimmung kippen lässt. Rosas Brotbox. Neun Jahre alt - und auf einmal geht es nicht mehr nur um Pausenverpflegung, sondern um Respekt, Verständnis und große Gefühle. Die Autofahrt zur Schule endet mit Tränen. Und mit einem Gedanken, der die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin auch lange nach der Fahrt nicht loslässt: "Ich habe alles falsch gemacht als Mutter."

Viele Eltern dürften kennen, was Alina Merkau in der neuen Podcast-Folge beschreibt: Stimmungsschwankungen ohne ersichtlichen Anlass, emotionale Reaktionen auf scheinbare Kleinigkeiten. Doch bei ihrer Tochter kommt etwas hinzu: Rosa könne sehr genau benennen, was in ihr vorgeht. Ihre Tochter habe ihr schon sachlich erklärt, sie habe sich "in dem Moment nicht respektiert gefühlt". Eine Aussage, die sitzt. Alinas ehrliche Reaktion darauf: "Dann bin ich völlig überfordert."

Ob das erste Anzeichen der Vorpubertät sind, weiß sie nicht genau. Mehrere Freundinnen hätten Ähnliches berichtet - ihre Kinder, ob Jungen oder Mädchen, ungefähr in Rosas Alter, seien gerade in einer ähnlichen Phase. Beruhigend ist das vielleicht. Einfacher macht es die Sache für die Eltern allerdings kaum. Auch ihr Partner Rael gesteht im Podcast offen, dass ihn solche Situationen ratlos zurücklassen. Das Grundproblem verstehe er durchaus - doch wenn es konkret werde, fehlten ihm die richtigen Worte. Das mache ihn "total kirre".