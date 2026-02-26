Einschalten und nichts verpassen! Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im März Veröffentlicht: Vor 1 Stunde Das Moderationsteam des SAT.1- Frühstücksfernsehen mit (v. l.) Matthias Killing, Chris Wackert, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs und Marlene Lufen. Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

Im März erwarten die Moderatorinnen und Moderatoren spannende Gäste im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Hier in die Vorschau schauen und nichts verpassen!

6. März Chris Surel - Mehr Energie - weniger Erschöpfung Mehr Energie – ohne Selbstoptimierungs-Wahnsinn. In "Das High Energy Prinzip" zeigt Chris Surel, wie wir mit einfachen, wissenschaftlich fundierten Strategien unsere natürlichen Energiequellen aktivieren: besser schlafen, Licht gezielt nutzen, Energieräuber vermeiden, Pausen richtig setzen. Acht alltagstaugliche Prinzipien für alle, die leistungsfähig sein wollen – ohne auszubrennen. Matthias Niggehoff - Umkleidekabinen Zu helles Licht, fiese Spiegel, zu wenig Platz – der Klamottenkauf scheitert oft an den Zuständen in den Umkleidekabinen. Warmes Licht oder Schlank-mach-Spiegel - sind das die Schlüssel zum Kauf-Erfolg für Kundinnen und auch die Händler? Kaufen wir mehr, wenn wir uns in Umkleidekabinen wohl fühlen? Matthias Niggehoff & Verkaufspsychologe/Marketing-Experte weiß mehr... Dominique Boniecki - Netzhighlights

5. März Nikolaus Braun - Teurer Traum vom Eigenheim Zu Hause wohnen und Vermögen aufbauen – viele sehen im Immobilienkauf die einzige gute Entscheidung. Doch in Zeiten hoher Preise, steigender Zinsen und wirtschaftlicher Unsicherheit kippt dieser Mythos: Experten warnen, dass gerade jetzt der Kauf einer Immobilie nicht automatisch die beste Wahl ist. Für viele könnten die langfristigen finanziellen Verpflichtungen, fehlende Flexibilität und versteckte Risiken am Ende schwerer wiegen als der ersehnte Besitz eigener vier Wände. Mieten, alternative Anlagen oder ein kühler Blick auf die eigenen Ziele: Manchmal ist nicht kaufen die klügere Entscheidung.

4. März 2026 Tom Junkersdorf - Von den Großen Besten lernen Tom Junkersdorf hat in seinem Podcast TOMORROW mit mehr als 100 Persönlichkeiten aus Business, Tech, Sport, Medien und Kultur gesprochen. In jeder Folge stellt er die eine Frage: "Nach allem, was du erlebt und erreicht hast – welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?" Aus diesen Antworten entsteht die Essenz allen Erfolgs – klar, konkret und sofort anwendbar. Holger Schwietering - Deutschlands Super-Döner Holger Schwietering aus Buxtehude – besser bekannt als Holle21614 – ist heute einer der bekanntesten Imbisstester Deutschlands. Doch hinter dem Erfolg steckt ein harter Weg: Alkohol, kiffen, Lebenskrisen, Abstürze, Hartz IV. 2019 wird YouTube sein Wendepunkt. Er beginnt eine Mission: den besten Döner Deutschlands zu finden. Nach über 2,5 Jahren, tausenden Kilometern und unzähligen Tests glaubt Holle, ihn gefunden zu haben – in Offenbach. Knuspriger Kasten-Spieß, hausgemachtes Brot, Glutofen und maximaler Ehrgeiz. Anna Schimitzek - Mehr Frauen müssen abheben! Pilotin Anna Schimitzek gehört zu den wenigen Frauen im Cockpit Deutschlands – und setzt sich dafür ein, dass der Himmel endlich für alle gleich hoch ist. Sie hat ihren Traum vom Fliegen verwirklicht, spricht über Sichtbarkeit und fehlende Vorbilder in der Luftfahrt – und darüber, warum es dringend mehr mutige Frauen braucht, um die Branche nachhaltig zu verändern.

3. März 2026 Daniel Golz - Haarbürsten: Billig oder teuer? 3,99 Euro aus der Drogerie oder 60 Euro beim Stylisten – macht das bei Haarbürsten wirklich einen Unterschied? Friseurmeister Daniel Golz sagt: "Nicht der Preis entscheidet, sondern ob die Bürste zum Haar passt." Auch günstige Detangling-Bürsten können beim Entwirren überzeugen. Doch bei Glanz, Styling und Langlebigkeit spielen hochwertige Modelle oft ihre Stärken aus. Entscheidend sind Borsten, Verarbeitung – und der eigene Haartyp. Dr. Tim Hollstein - Der Fettcode Warum können manche Menschen scheinbar alles essen, während andere schon beim Anblick eines Kuchens zunehmen? Das Geheimnis liegt im unterschiedlichen Stoffwechsel: Während der eine Körper darauf getrimmt ist, Energie zu sparen und zu speichern, "verbrennt" der andere überschüssige Energie einfach direkt wieder. Die gute Nachricht ist: Wir sind unserem Stoffwechsel nicht hilflos ausgeliefert! Wer die richtigen Strategien kennt, kann seinen inneren Ofen gezielt anwerfen und in Richtung "Verschwendung" trainieren Paul Ronzheimer - CP "RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?" - Jugendkriminalität

2. März 2026 Diana Staehly und Gitta Schweighöfer - CP Ein Hof zum Verlieben Ein Notar-Termin stellt das Leben der Hamburger Rechtsanwältin Laura Albers (Diana Staehly) von einem Moment auf den nächsten auf den Kopf: Sie erbt einen Apfelhof, von dessen Existenz sie bislang nichts wusste. Vier Jahre zuvor verlor sie ihren geliebten Ehemann David bei einem Autounfall. Jetzt starb dessen Vater und Laura wird völlig unerwartet zur Hofbesitzerin. Warum hat David Laura nie etwas über seine Familie erzählt? Laura lässt sich auf das Abenteuer ein, startet ein neues Leben am Bodensee und findet ausgerechnet in der Heimat ihres verstorbenen Mannes eine neue Liebe. Doch ein dunkles Geheimnis überschattet ihr Glück … Roosbeh Karimi - Dashcams Rechtliche Aspekte zu Dashcams, sind jetzt vor Gericht zugelassen. Was ist erlaubt, was nicht, was wird verwertet, was ist vor Gericht unzulässig? Olcay Özdemir - Animal News