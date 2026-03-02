Die Looks im Frühling
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im März: Die Outfits der Moderator:innen von heute
Veröffentlicht:
Style-Highlights im März: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits starten sie in den Frühling.
Die Outfits vom 2. März
Karen:
Pullover: somday
Hose: someday
Chris:
Cardigan: ZARA
T-Shirt: ZARA
Ina:
Cardigan: XOX
Caro:
Top: MARC AUREL
Ohrringe: elli.
Bene:
Jeansjacke: NEXT
Die Outfits vom 1. März
Marlene:
Longsleeve: someday
Kunstlederhose: BLUE FIRE Co.
Chris:
Hemd: ZARA
Bene:
Hemd: NEXT
Olcay:
Polohemd: PME LEGEND
Hose: PME LEGEND
