Die Looks im Frühling

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im März: Die Outfits der Moderator:innen von heute

Veröffentlicht:

Das Moderationsteam des SAT.1-Frühstücksfernsehen mit (v.l.) Karen Heinrichs, Alina Merkau, Chris Wackert, Matthias Killing, Chris Wackert, Daniel Boschmann und Marlene Lufen.

Bild: Sat.1

Style-Highlights im März: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits starten sie in den Frühling.

Die Outfits vom 2. März

Karen:

Pullover: somday

Hose: someday

Chris:

Cardigan: ZARA

T-Shirt: ZARA

Ina:

Cardigan: XOX

Caro:

Top: MARC AUREL

Ohrringe: elli.

Bene:

Jeansjacke: NEXT

Die Outfits vom 1. März

Marlene:

Longsleeve: someday

Kunstlederhose: BLUE FIRE Co.

Chris:

Hemd: ZARA

Bene:

Hemd: NEXT

Olcay:

Polohemd: PME LEGEND

Hose: PME LEGEND

