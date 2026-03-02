Die Looks im Frühling "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im März: Die Outfits der Moderator:innen von heute Veröffentlicht: Vor 1 Stunde Das Moderationsteam des SAT.1-Frühstücksfernsehen mit (v.l.) Karen Heinrichs, Alina Merkau, Chris Wackert, Matthias Killing, Chris Wackert, Daniel Boschmann und Marlene Lufen. Bild: Sat.1

Style-Highlights im März: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits starten sie in den Frühling.

Die Outfits vom 2. März Karen: Pullover: somday Hose: someday Chris: Cardigan: ZARA T-Shirt: ZARA Ina: Cardigan: XOX Caro: Top: MARC AUREL Ohrringe: elli. Bene: Jeansjacke: NEXT