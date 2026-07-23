Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Rezept für die Bolognese von Star-Koch Anton Behnke
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Du willst Pasta wie in Italien essen? Dann probiere unbedingt dieses Rezept von Star-Koch Anton Behnke aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen".
Bolognese-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Hier findest du die Zutaten
ca. 6-8 Portionen
250g Pancetta oder Guanciale, gewürfelt
150g Gemüse (Staudensellerie, Karotten und Zwiebeln), fein gewürfelt
1,5kg Rinderhackfleisch
Salz und Pfeffer
1 Glas Rotwein (alternativ Weißwein)
800 ml Tomatenpassata
1 Liter Rinderbrühe
Schale von einem Stück Grana Padano oder Parmesan
250 ml Milch
Tagliatelle
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Zubereitung
Etwas Olivenöl in einem großen Topf erhitzen und die Pancetta oder den Guanciale darin knusprig anbraten.
Das fein gewürfelte Gemüse hinzufügen und einige Minuten anschwitzen.
Das Rinderhackfleisch dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und alles kräftig anbraten, bis das Fleisch gut gebräunt ist.
Mit dem Wein ablöschen und diesen vollständig einkochen lassen.
Die Tomatenpassata, die Rinderbrühe und die Grana-Padano-Schale in den Topf geben.
Die Bolognese bei niedriger Hitze 2–3 Stunden sanft köcheln lassen.
Etwa 30 Minuten vor Ende der Garzeit die Milch einrühren und weiter köcheln lassen.
Die Grana-Padano-Schale entfernen.
Die Tagliatelle nach Packungsanweisung al dente kochen und direkt mit der Bolognese servieren.
Du brauchst noch ein schnelles Dessert? Dann schau bei diesem Blitz-Rezept vorbei!
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