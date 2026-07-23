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Aus der Sendung

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Rezept für die Bolognese von Star-Koch Anton Behnke

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Mit dieser Bolognese von Anton Behnke isst du wie in Italien.

Bild: SAT.1, KI generiert

Du willst Pasta wie in Italien essen? Dann probiere unbedingt dieses Rezept von Star-Koch Anton Behnke aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen".

Bolognese-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Hier findest du die Zutaten

ca. 6-8 Portionen

  • 250g Pancetta oder Guanciale, gewürfelt

  • 150g Gemüse (Staudensellerie, Karotten und Zwiebeln), fein gewürfelt

  • 1,5kg Rinderhackfleisch

  • Salz und Pfeffer

  • 1 Glas Rotwein (alternativ Weißwein)

  • 800 ml Tomatenpassata

  • 1 Liter Rinderbrühe

  • Schale von einem Stück Grana Padano oder Parmesan

  • 250 ml Milch

  • Tagliatelle

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Zubereitung

  1. Etwas Olivenöl in einem großen Topf erhitzen und die Pancetta oder den Guanciale darin knusprig anbraten.

  2. Das fein gewürfelte Gemüse hinzufügen und einige Minuten anschwitzen.

  3. Das Rinderhackfleisch dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und alles kräftig anbraten, bis das Fleisch gut gebräunt ist.

  4. Mit dem Wein ablöschen und diesen vollständig einkochen lassen.

  5. Die Tomatenpassata, die Rinderbrühe und die Grana-Padano-Schale in den Topf geben.

  6. Die Bolognese bei niedriger Hitze 2–3 Stunden sanft köcheln lassen.

  7. Etwa 30 Minuten vor Ende der Garzeit die Milch einrühren und weiter köcheln lassen.

  8. Die Grana-Padano-Schale entfernen.

  9. Die Tagliatelle nach Packungsanweisung al dente kochen und direkt mit der Bolognese servieren.

Du brauchst noch ein schnelles Dessert? Dann schau bei diesem Blitz-Rezept vorbei!

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

So schmeckt der Sommer: Ratzi-Fatzi Obstkuchen

Verfügbar auf JoynVideoclip • 03:42 Min • Ab 12

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