"Im Keim erstickt" Darum lehnte "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Matthias Killing einen WM-Job ab Aktualisiert: Vor 29 Minuten von C3 Newsroom Matthias Killing möchte die Fußball-WM bewusst mit seiner Familie erleben - und traf dafür eine besondere Entscheidung. Bild: Christoph Köstlin

Fußball-WM statt Fernsehstudio: Matthias Killing hat eine Entscheidung getroffen, die viele überraschen dürfte. Für den Moderator steht diesmal nicht der Job im Mittelpunkt, sondern gemeinsame Zeit mit seinem Sohn und der Familie.

Wenn der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Matthias Killing von der Fußball-WM spricht, geht es nicht nur um Tore, Tabellen oder Titelträume. Vor seinem inneren Auge sieht der 46-Jährige etwas ganz anderes: gemeinsame Abende auf dem Sofa, spannende Spiele mit seiner Frau, seinem Sohn, Sushi auf dem Wohnzimmertisch und jede Menge Familienzeit. Im Podcast "Redebedarf - mit Karen und Matze" verrät der Moderator beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen", warum ihm das kommende Turnier besonders viel bedeutet. Dabei macht er auch eine überraschende Offenbarung.

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Matthias Killing: Eine Entscheidung für die Familie Wie Matze erzählt, gab es durchaus Überlegungen, ihn beruflich bei der Weltmeisterschaft einzusetzen. Für viele Sportmoderatoren wäre das vermutlich ein Traumjob gewesen. Doch für den SAT.1-Liebling stand schnell fest, welchen Weg er einschlagen möchte.

Ich habe das ganz wirklich im Keim erstickt. Matthias Killing

Der Grund dafür hat mit seiner Familie zu tun und ist rührend. Vor allem die gemeinsame Zeit mit seinem Sohn möchte er sich nicht entgehen lassen.

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator plötzlich ganz emotional Für Matthias Killing ist die Fußball-WM weit mehr als nur ein Sportereignis. Er betrachtet das Turnier als besondere Erinnerung, die er gemeinsam mit seinem Kind erleben möchte. Dabei denkt der Moderator sogar schon einige Jahre voraus. Ihm ist bewusst, dass solche gemeinsamen Fußballabende nicht selbstverständlich sind. Genau deshalb habe er sich gegen berufliche Verpflichtungen rund um das Turnier entschieden.

Es wird genau zwei Fußball-WMs geben, die wir jetzt im Kinder-Teenager-Alter gemeinsam erleben werden. Das ist nämlich diese und die nächste und diese Zeit gibt dir keiner wieder. Matthias Killing

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WM 2026: Sushi, Tippspiel und Fußballabende Besonders freut sich Killing auf die kleinen Rituale rund um die Spiele. Für ihn gehören dazu nicht nur die Partien selbst, sondern auch alles, was davor und danach passiert. "Ich freue mich so auf diese Fußball-WM mit der Family", sagt er zu seiner Kollegin Karen Heinrichs. Schon jetzt malt er sich die gemeinsamen Abende aus. Statt selbst zu kochen, möchte er unbedingt Essen bestellen.

Ich liebe das, dann kommt das Sushi angeliefert. Matthias Killing