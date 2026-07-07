In der Sendung Sie moderieren das SAT.1-Frühstücksfernsehen im Juli Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion Sie gehören zum festen Moderations-Team des "SAT.1 Frühstücksfernsehens" (v.l.): Matthias Killing Chris Wackert, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs und Marlene Lufen. Bild: Joyn/Claudius Pflug

Die Moderator:innen im Juli: Hier findest du eine Übersicht, wann welcher Moderator oder Moderatorin das SAT.1-Frühstücksfernsehen moderieren wird.

KW 31 27.-31. Juli: Karen Heinrichs und Chris Wackert

KW 30 20.-24. Juli: Karen Heinrichs und Daniel Boschmann 25. Juli: Karen Heinrichs und Simone Panteleit 26. Juli: Karen Heinrichs und Chris Wackert

KW 29 13.-18. Juli: Alina Merkau und Matthias Killing 19. Juli: Simone Panteleit und Matthias Killing

KW 28 6.-10. Juli: Marlene Lufen und Karen Heinrichs 11.+12. Juli: Madita van Hülsen und Daniel Boschmann