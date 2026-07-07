In der Sendung
Sie moderieren das SAT.1-Frühstücksfernsehen im Juli
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Die Moderator:innen im Juli: Hier findest du eine Übersicht, wann welcher Moderator oder Moderatorin das SAT.1-Frühstücksfernsehen moderieren wird.
KW 31
27.-31. Juli: Karen Heinrichs und Chris Wackert
KW 30
20.-24. Juli: Karen Heinrichs und Daniel Boschmann
25. Juli: Karen Heinrichs und Simone Panteleit
26. Juli: Karen Heinrichs und Chris Wackert
KW 29
13.-18. Juli: Alina Merkau und Matthias Killing
19. Juli: Simone Panteleit und Matthias Killing
KW 28
6.-10. Juli: Marlene Lufen und Karen Heinrichs
11.+12. Juli: Madita van Hülsen und Daniel Boschmann
KW 27
1.+2. Juli: Daniel Boschmann und Matthias Killing
3. Juli: Daniel Boschmann und Chris Wackert
4. Juli: Daniel Boschmann und Simone Panteleit
5. Juli: Daniel Boschmann und Chris Wackert
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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