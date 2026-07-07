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In der Sendung

Sie moderieren das SAT.1-Frühstücksfernsehen im Juli

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Sie gehören zum festen Moderations-Team des "SAT.1 Frühstücksfernsehens" (v.l.): Matthias Killing Chris Wackert, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs und Marlene Lufen.

Bild: Joyn/Claudius Pflug

Die Moderator:innen im Juli: Hier findest du eine Übersicht, wann welcher Moderator oder Moderatorin das SAT.1-Frühstücksfernsehen moderieren wird.

KW 31

27.-31. Juli: Karen Heinrichs und Chris Wackert

KW 30

20.-24. Juli: Karen Heinrichs und Daniel Boschmann

25. Juli: Karen Heinrichs und Simone Panteleit

26. Juli: Karen Heinrichs und Chris Wackert

KW 29

13.-18. Juli: Alina Merkau und Matthias Killing

19. Juli: Simone Panteleit und Matthias Killing

KW 28

6.-10. Juli: Marlene Lufen und Karen Heinrichs

11.+12. Juli: Madita van Hülsen und Daniel Boschmann

KW 27

1.+2. Juli: Daniel Boschmann und Matthias Killing

3. Juli: Daniel Boschmann und Chris Wackert

4. Juli: Daniel Boschmann und Simone Panteleit

5. Juli: Daniel Boschmann und Chris Wackert

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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