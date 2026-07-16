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Aus der Sendung

Aprikosen-Tarte mit Quark: Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gelingt ganz einfach

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

Die Aprikosen-Tarte mit Quark aus der Sendung ist perfekt für deine nächste Gartenparty.

Bild: SAT.1

Du bist auf der Suche nach einem frischen Kuchen fürs Sommerfest? Dann solltest du das Aprikosen-Tarte-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" unbedingt ausprobieren.

Das Aprikosen-Tarte-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Menge: 1 Tarte (ca. 8 Stück), Dauer: ca. 75min, Schwierigkeit: 2/5

Zutaten für den Teig

  • 350g Mehl

  • 125g kalte Butter

  • 70g Zucker

  • 1 Ei

  • 1 Prise Salz

Zutaten für die Füllung

  • 250g Quark

  • 100g Schmand oder Crème fraîche

  • 1 Ei

  • 40g Zucker

  • 1 TL Vanilleextrakt

  • 5 bis 6 frische Aprikosen

  • Agavendicksaft

Zubereitung

  1. Mehl, Zucker, Salz, Butter und Ei zu einem glatten Mürbeteig verkneten. Ca. 50g von dem Teig abteilen. Beide Teile in Frischhaltefolie wickeln und 30 Minuten kaltstellen.

  2. Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

  3. Die große Teigkugel ausrollen und eine Tarteform damit auskleiden.

  4. Quark, Crème fraîche (oder Schmand), Ei, Zucker und Vanille verrühren.

  5. Die Creme auf den Boden geben.

  6. Aprikosen halbieren, entsteinen und auf der Creme verteilen. Mit etwas Agavendicksaft beträufeln.

  7. Den restlichen Teig als Streusel auf den Kuchen bröseln.

  8. Die Tarte 35 bis 40 Minuten goldgelb backen.

  9. Vor dem Servieren etwas abkühlen lassen.

Tipp:

Die Tarte schmeckt auch mit Pfirsichen oder Nektarinen hervorragend.

Probiere auch diese Blitz-Rezepte von Stefano Zarrella

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Fertiggerichte, aber lecker!

Verfügbar auf JoynVideoclip • 05:38 Min • Ab 12

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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