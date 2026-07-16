Mehl, Zucker, Salz, Butter und Ei zu einem glatten Mürbeteig verkneten. Ca. 50g von dem Teig abteilen. Beide Teile in Frischhaltefolie wickeln und 30 Minuten kaltstellen.

Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

Die große Teigkugel ausrollen und eine Tarteform damit auskleiden.

Quark, Crème fraîche (oder Schmand), Ei, Zucker und Vanille verrühren.

Die Creme auf den Boden geben.

Aprikosen halbieren, entsteinen und auf der Creme verteilen. Mit etwas Agavendicksaft beträufeln.

Den restlichen Teig als Streusel auf den Kuchen bröseln.

Die Tarte 35 bis 40 Minuten goldgelb backen.