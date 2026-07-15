Rezept aus der Sendung Stefano Zarrella im "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Sein Käse-Fondue im Brotlaib musst du probieren! Aktualisiert: Vor 38 Minuten von Joyn Redaktion Stefano Zarrella zeigt sein Rezept für Käse-Fondue im Brotlaib im "SAT.1-Fertiggerichte-Check". Bild: SAT.1, KI generiert

Steffano Zarrella zeigt im "SAT.1-Fertiggerichte-Check" wie du ganz einfach ein Käse-Fondue im Brotlaib selbst machen kannst. Hier findest du das ganze Rezept.

Käse-Fondue-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Zutaten für 4 Brötchen: 2 Packungen Bechernudeln "Käse-Sahne-Nudeln"

4 kleine runde Aufbackbrötchen (Bio Mehrkorn Landbrötchen)

100 ml Kochsahne

100 g geriebener Käse (Sorte nach Wahl)

2 EL körniger Frischkäse

1 Knoblauchzehe

1 kleine Zwiebel

1 TL Ölivenöl

Pfeffer, Salz

Zubereitung Als erstes den Brotlaib vorbereiten: Aufbackbrötchen nach Zubereitungshinweis aufbacken. Anschließend Brötchen oben rund aufschneiden und aushöhlen. Bechernudeln zubereiten: Kochsahne kurz erhitzen und in Bechernudeln füllen. 5 Minuten stehen und einziehen lassen. Käse-Fondue zubereiten: Knoblauch und Zwiebel klein schneiden und mit etwas Olivenöl in einer Pfanne anbraten. Körnigen Frischkäse und geriebenen Käse dazugeben. Alles miteinander vermischen und den Käse ganz schmelzen lassen. Danach die fertigen Bechernudeln mit in die Pfanne gießen und alles miteinander vermischen. Das fertige Käsefondue in die ausgehöhlten Brötchen füllen und genießen. Deckel gerne als Löffel benutzen, man kann aber auch (wenn es ein bisschen abgekühlt ist) ins ganze Brötchen beißen.