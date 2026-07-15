Rezept aus der Sendung
Stefano Zarrella im "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Sein Käse-Fondue im Brotlaib musst du probieren!
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Steffano Zarrella zeigt im "SAT.1-Fertiggerichte-Check" wie du ganz einfach ein Käse-Fondue im Brotlaib selbst machen kannst. Hier findest du das ganze Rezept.
Käse-Fondue-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
Zutaten für 4 Brötchen:
2 Packungen Bechernudeln "Käse-Sahne-Nudeln"
4 kleine runde Aufbackbrötchen (Bio Mehrkorn Landbrötchen)
100 ml Kochsahne
100 g geriebener Käse (Sorte nach Wahl)
2 EL körniger Frischkäse
1 Knoblauchzehe
1 kleine Zwiebel
1 TL Ölivenöl
Pfeffer, Salz
Zubereitung
Als erstes den Brotlaib vorbereiten: Aufbackbrötchen nach Zubereitungshinweis aufbacken. Anschließend Brötchen oben rund aufschneiden und aushöhlen.
Bechernudeln zubereiten: Kochsahne kurz erhitzen und in Bechernudeln füllen. 5 Minuten stehen und einziehen lassen.
Käse-Fondue zubereiten: Knoblauch und Zwiebel klein schneiden und mit etwas Olivenöl in einer Pfanne anbraten. Körnigen Frischkäse und geriebenen Käse dazugeben. Alles miteinander vermischen und den Käse ganz schmelzen lassen. Danach die fertigen Bechernudeln mit in die Pfanne gießen und alles miteinander vermischen.
Das fertige Käsefondue in die ausgehöhlten Brötchen füllen und genießen. Deckel gerne als Löffel benutzen, man kann aber auch (wenn es ein bisschen abgekühlt ist) ins ganze Brötchen beißen.
Hast du noch mehr Hunger? Hier findest du das Rezept für die Sommer-Burrata mit Pfirsich
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Mehr entdecken
Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen
Japanische Snacks: Diese Rezepte sind perfekt für deine nächste Anime-Night
Rezept aus der Sendung
Kartoffelpuffer und Eierkuchen: Sechs Rezepte aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Zurück nach Deutschland
Adiós, Ibiza! Alina Merkaus verlässt die Insel - doch der Abschied fällt schwer
Zeitreise
Erkennst du die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator:innen?
Prägende Zeit
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Daniel Boschmann zu Tränen gerührt
Aus der Sendung
Sommerliche Leckereien aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Vegetarische Grill-Ideen
TV-Stars
Intimes Geständnis: Diese zwei Männer bringen SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs ins Schwärmen
Direkt aus der Sendung
Probiere das Grillbrot aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"!
Familiäre Gründe
Chris Wackert springt im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" für Karen Heinrichs ein