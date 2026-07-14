Zeitreise Süße Kinderbilder: Erkennst du die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator:innen? Veröffentlicht: Vor 36 Minuten von Claudia Frickel So sahen die Moderator:innen Chris Wackert, Karen Heinrichs, Daniel Boschmann, Matthias Killing und Marlene Lufen (v.l.) als Kinder aus. Bild: IMAGO/Future Image, picture alliance/dpa, IMAGO/Andreas Weihs, dpa/Georg Wendt, SAT.1, Adobe Stock

Marlene Lufen, Daniel Boschmann, Alina Merkau: Sie alle kennst du aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Aber auch sie haben mal klein angefangen. Schau dir ihre lustigen Kinderbilder an – und rate mit, wer dahintersteckt.

Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 09:00 Uhr "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Livestream auf Joyn

Einleitung

Die Haar- und die Augenfarbe verraten dir, wer diese spätere "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin ist. Bild: SAT.1 Frühstücksfernsehen

Wer sitzt denn da im Gitterbettchen, mit einer Schüssel auf dem Schoß und einem Löffel im Mund? So richtig fröhlich sieht das Mädchen nicht aus. Eher etwas trotzig, als sei es gerade beim Naschen ertappt worden. Kommt dir das Gesicht bekannt vor? Wenn nicht, geben wir dir ein paar Tipps: Die Moderatorin ist schon seit 1997 beim SAT.1-Frühstücksfernsehen dabei – und damit am längsten im Team. Außerdem kennst du sie von "Promi Big Brother", das sie im Team mit Jochen Schropp moderiert. Geboren wird sie 1970 in Berlin. Nach Abitur, Studium und Praktika kommt sie 1996 zu SAT.1, zuerst zu "SAT.1-Akte". Falls du nicht auf ihren Namen kommst: Die Lösung findest du weiter unten im Text.

Früh übt sich: Dieser spätere Moderator spielt hier Klavier. Bild: SAT.1

Konzentriert schaut der kleine Junge auf die Tasten des Klaviers und seine Finger – schließlich will er den richtigen Ton treffen. Eine musikalische Karriere legt er später trotzdem nicht hin. Das Kind auf dem Foto wirkt eher ernst. Dabei ist der Moderator heute für seinen lockeren Ton bekannt. Sein Outfit liefert dir aber schon einen Hinweis auf eines seiner größten Hobbys. Weiß und Blau sind die Farben seines Lieblingsfußballvereins Schalke 04. Der junge Mann kommt 1979 in Hagen/Westfalen zur Welt. Schon während seines Studiums moderiert er verschiedene Events, bevor er zum Fernsehen wechselt. Zum "Frühstücksfernsehen"-Team gehört er seit 2009. Zusätzlich ist er seit 2010 Moderator und Reporter bei "ran Sat.1 – Fußball“ in der Champions- und Europa League sowie bei "ran Sat.1 - Boxen".

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Übt hier jemand schon eine Anmoderation – oder ist das doch eher Karaoke? Bild: SAT.1

Die Kopfhörer auf den Ohren sind eine ganze Nummer zu groß für ihn und gehören wahrscheinlich den Eltern. Aber das bunte Mikrofon hält der Junge ziemlich lässig in den Händen – so, als würde er gleich lossprechen oder singen. Der schelmische Gesichtsausdruck verrät sofort, wer das Kind ist. Zum Team des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" gehört der Allrounder seit 2016. Dort wechselt er zwischen Netzreporter, Live-Moderationen, Backstage-Besuchen und Interviews. Außerdem kümmert er sich um den Facebook-Kanal der Sendung. Der Moderator kommt 1989 in Wiesbaden zur Welt und studiert später Sportjournalismus und Medienwissenschaften. Der Hobbysportler ist mit einer Fernsehkollegin verheiratet. Beide sind beim Frühstücksfernsehen – seine Frau Stephanie Brungs allerdings bei der Konkurrenz von RTL.

Welche spätere Moderatorin zieht denn hier eine Schnute? Bild: SAT.1

Als "SAT.1-Frühstücksfernsehen“-Moderatorin steht sie gern vor der Kamera – und bereits als Kind schaut sie mit festem Blick direkt in die Linse. Warum das Mädchen allerdings eine Schnute zieht, ist nicht überliefert. Vielleicht hatte sie gerade keine Lust zu posieren? Die blonden Haare verraten dir womöglich, wer sich hinter diesem süßen Kinderbild verbirgt. Noch unsicher? Dann helfen diese Fakten: Die Moderatorin begleitet das SAT.1-Publikum seit 2014 durch den Morgen. Davor ist sie schon als Schauspielerin bekannt: Sieben Jahre lang gehört sie zum Cast der ARD-Serie "Praxis Dr. Sommerfeld". Bis 2004 und in über 80 Folgen spielt sie Nina, die Tochter des Arztes Dr. Peter Sommerfeld. Sie wächst mit der Serie auf: Zu Beginn ist sie erst zehn Jahre alt. Die spätere Moderatorin wird 1986 in Berlin geboren, lebt aber heute auf Ibiza.

Für Lachanfälle wie hier auf dem Foto ist dieser "Frühstücksfernsehen"-Moderator immer noch bekannt. Bild: SAT.1

Topfschnitt-Frisur, roter Schlafanzug und daneben der Teddy: Kein Wunder, dass der kleine Junge auf dem Bild bis über beide Ohren strahlt. Bis heute ist der Mann für seine gute Laune bekannt. Während seiner Moderationen kriegt er sich manchmal gar nicht mehr ein vor Lachen. Dieser Moderator dürfte jetzt leicht zu erraten sein. 2016 stößt er zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Seinen ersten Auftritt bei dem Sender hat er aber schon 2012. Du kennst ihn auch aus anderen Shows, zum Beispiel von "Geh aufs Ganze". Der 1,90-Meter-Mann studiert BWL und Politikwissenschaften, entdeckt aber schon bald sein Talent für Moderationen. Auf die Welt kommt er 1980 in Hildesheim.

Der etwas abwesende Gesichtsausdruck verrät eigentlich gleich, wer diese Moderatorin ist. Bild: SAT.1

Anders als der Junge auf dem vorherigen Foto schaut dieses Mädchen überhaupt nicht fröhlich in die Kamera. Ihr Gesichtsausdruck ist eher grantig und vielleicht eine Spur abwesend. Was hat sie da eigentlich im Mund? Das sieht doch aus wie ein Ast? Die etwas abwesende Mimik gibt dir direkt einen Hinweis darauf, wer die Moderatorin auf dem Kinderbild ist. Kleiner Tipp: Sie wurde 1974 in Seehausen in Sachsen-Anhalt geboren. Während eines Volontariats bei einem Radiosender kommt sie erstmals zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Seit 2007 gehört sie fest zum Team. Gelegentlich tritt sie auch in anderen Formaten auf, bleibt dem "Frühstücksfernsehen"-Team aber immer treu.

Hier zeigt sich jemand schon in jungen Jahren fotogen – inklusive lässiger Pose. Bild: SAT.1

Ringelpulli, Topfschnitt, leichtes Grinsen – und die Arme cool auf die Knie aufgestützt: Dieses Mädchen wirkt zufrieden. Kommt dir das Gesicht bekannt vor? Ein Blick auf die Grübchen hilft weiter! Die hat die Moderatorin natürlich immer noch, und auch das Lächeln macht sie unverkennbar. An der Kleidung und der Frisur wird klar, dass das Mädchen in den 1980er-Jahren aufwuchs – geboren wurde es 1976 in Frankfurt am Main. Ein paar weitere Fakten gefällig? Seit Mai 2008 steht die Moderatorin für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" vor der Kamera. Seit 2021 übernimmt sie die Ausgabe der Sendung am Sonntag. Auch in anderen SAT.1-Sendungen tritt sie immer mal wieder auf. Der langjährigen Radiomoderatorin kannst du auch zuhören: Beim Berliner Rundfunk 91.4 hat sie immer noch eine regelmäßige Sendung. Sie ist eine echte Allrounderin, denn zwei Bücher hat sie ebenfalls geschrieben.