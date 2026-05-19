In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Zahltag" mit Daniel "Boschi" Boschmann zeigt sich SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs von einer zutiefst privaten Seite. Was als lockeres Gespräch über die Woche beginnt, entwickelt sich zu einem tränenreichen Bekenntnis über das Leben als getrennt erziehende Mutter.

Karen Heinrichs über Schuldvorwürfe und den Alltag als getrennt Erziehende

Als Daniel Boschmann seine Kollegin fragt, was sie vermisse, bricht es aus der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Karen Heinrichs heraus. Zunächst versucht sie noch, die aufkommenden Tränen zurückzuhalten. Sichtlich bewegt gewährt sie kurz darauf Einblicke in die geteilte Sorgearbeit um ihre elfjährige Tochter: "Ich bin getrennt erziehend und ich vermisse in jeder Woche, in der ich meine Tochter nicht habe, vermisse ich meine Tochter wie Sau."

Es sei ihr ein Anliegen, dieses Tabu offen auszusprechen. Viel zu oft werde versucht, die Situation irgendwie schönzureden, obwohl die Realität für Betroffene schmerzhaft bleibe. "Ich vermisse sie an jedem Tag, auch jetzt ganz doll", gesteht die Moderatorin. Um die Sehnsucht und die plötzliche Stille in der Wohnung zu überbrücken, flüchtet sie sich nach eigenen Angaben in Beschäftigung. Sie versuche, die kinderfreien Tage mit Arbeit und Selfcare zu füllen - räumt aber ein, dass ihr das nicht immer gelinge.

Trotz der eigenen Belastung verliert sie dabei nicht den Blick für das Wohl ihres Kindes. Sie sei froh, dass die Tochter ihren Vater als feste Bezugsperson im Leben habe. Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass das keine Selbstverständlichkeit sei: Bei ihrem inzwischen 24-jährigen Sohn habe der Kontakt zum Vater damals nicht funktioniert. Die positiven Umstände für ihre Tochter schätze sie sehr - doch die wöchentliche Trennung bleibe für sie als Mutter dennoch unheimlich schwer.