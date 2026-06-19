"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Podcast "Jetzt knallt's gleich": Alina Merkau fühlt sich von ihrem Mann missverstanden Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Claudia Frickel Alina Merkau moderiert seit 2014 das "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Matthias Wehnert/Geisler-Fotopre

Wenn Alina Merkau schlechte Laune hat, bekommt das ihre Umgebung sofort zu spüren, sagt ihr Mann Rael. Die SAT.1-Moderatorin kontert im gemeinsamen Podcast klar und deutlich - und erstaunlich gelassen.

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"Ey, sag mal": Alina und Rael debattieren über Kommunikation Alina Merkau ist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Obwohl sie den Morgen am Pool auf Ibiza verbracht hat und eigentlich alles sehr schön ist, sagt die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin in ihrem Podcast: "Die Stimmung ist irgendwie getrübt." Die Pilates-App, die sie zusammen mit Ehemann Rael Hoffmann und einer Freundin betreibt, läuft eigentlich gut. Aber wenn dann mal eine Abonnentin abspringt, kommt Alina ins Zweifeln: "Warum sind wir nur so streng mit uns? Eigentlich sind nur 100 Prozent gut genug." Das findet sie selbst anstrengend. Die Moderatorin wundert sich, dass Instagram ihr direkt eine Atemübung anzeigt: Woher weiß der Algorithmus, dass sie nicht gut drauf ist? Das nimmt Rael zum Anlass, einen Spruch rauszuhauen, der Alina gar nicht gefällt:

Das spürt das ganze Dorf und die ganze Insel, wenn du schlechte Laune hast. Rael Hoffmann zu seiner Frau Alina Merkau

"Ey, sag mal", sagt sie genervt und schüttelt den Kopf. Doch er legt nach: "Man merkt dir das sehr schnell an." Er fühlt sich überfordert, weil sie dann seiner Meinung nach erwartet, dass er sagt: "Ach Schatz, ist ja nicht so schlimm." Alina kann nicht fassen, was sie da hört, sie schüttelt den Kopf und schnaubt.

Dann kontert sie mit ruhiger Stimme: "Du machst jetzt mich zum alleinigen Sender und dich zum alleinigen Empfänger." Das findet sie unfair. Ihrer Meinung nach tut ihr Mann so, als würden Dinge mit ihm geschehen, wegen denen er sich dann unwohl fühlt. Dabei ist ihre Laune in dem Moment oft eine Reaktion auf etwas, was er zuvor gesagt oder getan hat - was dann aber hinterher "plötzlich nicht mehr zählt". Oder er erklärt, dass er das so gar nicht gemeint habe. "Das liebe ich", meint Alina ein wenig sarkastisch. Sie sagt ihm ganz klar:

Das kann ich so nicht stehen lassen. Alina Merkau

Rael zeigt sich einsichtig und verspricht: "Das korrigiere ich gerne ein bisschen in deine Richtung." Aber als Alina ihm ein Beispiel nennt, dementiert er, dass er sich so geäußert hat. Für ihn ist das alles ein Sender-Empfänger-Problem: "Da stimmt irgendwas mit den Frequenzen nicht: Da kommen ja vollkommen andere bei dir an als die, die ich sende." Seine Frau beginnt zu lachen: "Ach so, es geht wieder in diese Richtung." Obwohl die beiden über ein heikles Thema diskutieren, bleiben sie erstaunlich gelassen - und reden im Podcast anschließend über ihr Projekt. Aber ein paar Minuten später wird's noch mal kritisch.

SAT.1-Moderatorin Alina Merkau und Rael Hoffmann plaudern nicht nur über ihr Sender-Empfänger-Problem, sondern auch über ihre Rollen in der Beziehung. Denn während er am liebsten mehrere Töpfe auf dem Feuer hat und viele Projekte startet, fühlt sich Alina, als müsse sie immer "die Spielverderberin sein". Ihr Mann würde ihrer Meinung "noch drei Essen für nächste Woche zusagen und sagen: Lass uns noch ein Baby kriegen und nach Griechenland ziehen." Als er das hört, bricht Rael in Gelächter aus. Aber Alina lässt sich nicht beirren und beschreibt ihre "blöde Rolle" dabei:

Ich komme automatisch in die Position derjenigen, die nicht träumt, sondern realistisch ist. Alina Merkau

Und dann muss sie ihm sagen, dass das alles nicht klappt und viel zu viel ist. Als sie kurz Luft holt und überlegt, wirft Rael trocken ein: "Starr. Du bist starr." Dann grinst er breit. Alina traut ihren Ohren nicht. "Mich starr zu nennen", sagt sie empört und schiebt hinterher:

Jetzt knallt es gleich. Ich bin ja nun alles andere als starr! Alina Merkau

So richtig ernst meint sie ihre "Drohung" aber wohl nicht, denn sie muss selbst lachen. Am Ende kichern die beiden gemeinsam. "Hoffentlich haben wir euch nicht runtergezogen", scherzt Rael. Und Alina ergänzt prustend: "Vielleicht denkt jetzt jemand da draußen: Ach, bei denen ist’s auch nicht immer perfekt." In der Podcast-Episode sprechen die beiden auch über den Traum vom Pool im Garten in Berlin und das Hin- und Hergerissensein zwischen Deutschland und Ibiza. Außerdem verrät Alina, dass sie es gar nicht mag, wenn ihr jemand sagt, was sie zu tun hat – und wie sie dann reagiert.

Hier kannst du "Out of Office - Ein Jahr auf Ibiza" anhören Den Podcast von "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau und ihrem Ehemann Rael Hoffmann kannst du normalerweise einmal pro Woche anhören. Darin berichten die beiden von ihrem Familienalltag auf der Baleareninsel. Neue Folgen von "Out of Office - Ein Jahr auf Ibiza" gibt es meistens am Donnerstag. Du findest die Episoden auf allen Podcast-Plattformen.