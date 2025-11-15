"Ich will das nicht"
Kolleg:innen schockiert: Benjamin "Benji" Bieneck verlässt das "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Nach vielen tollen Momenten, inspirierenden Gesprächen und unvergesslichen Sendungen verabschiedet sich Benjamin "Benji" Bieneck als Moderator vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Mit großem Engagement, Charme und journalistischer Leidenschaft hat er das beliebte Format geprägt und begleitet.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
"Ich habe eine Überraschung für Sie. Die einen wird es freuen, die anderen wahrscheinlich nicht so: Das war heute meine letzte Sendung im Frühstücksfernsehen", mit diesen Worten verabschiedet sich Benjamin Bieneck von seinen Fans und dem Publikum des "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Ein Morgen ohne den beliebten Moderator? Kaum vorstellbar. Auch für seine Kolleg:innen ist dies ein trauriger Moment. "Ich hatte eine wirklich tolle Zeit, das hat sich wie Familie angefühlt", so Benji, wie er auch genannt wird. Und Kollegin Marlene Lufen wirft ein: "Es ist Familie und du bist ein Teil davon. Du beginnst ein neues Kapitel und das ist auch okay so."
Doch auch, wenn sich der Moderator ab sofort neuen Aufgaben stellen wird, bleibt er ein Teil des "Frühstücksfernsehens". "Weil du so ein herzlicher, freundlicher, kollegialer und großzügiger Mensch bist und immer diese Schublade gefüllt hast, trägt sie von nun an deinen Namen", erklärt Marlene Lufen und zeigt dabei auf die Süßigkeiten-Schublade.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Emotionale Reaktionen auf Social Media
Unter dem Instagram-Beitrag sammeln sich schnell Stimmen zu seinem überraschenden Ausstieg. Nicht nur seine Fans, auch seine Kolleg:innen, vermissen Benji jetzt schon:
Von ❤️ - alles Beste - ich muss immer lachen, wenn ich dran denke: Hellloooooo… Ahhhh, Adele, - Nein Matze, Du singst Lionel Richie…. 🥰 - es war sooooo lustig mit Dir!!! Bis ganz bald!!❤️❤️❤️
ICH WILL DAS NICHT!!! ❤️❤️❤️
😔❤️ Auf WIEDERsehen. Was hatten wir für schöne Wochen!
Karriere und Rückblick: Benjamin Bieneck verlässt das "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Geboren in Frankfurt, zog es Benjamin Bieneck schon früh von zu Hause fort. Während der Schulzeit verschlug es ihn nach Australien, später studierte er Jura in Passau, München und Kapstadt - bis ihm nach dem ersten Staatsexamen klar wurde: Sein Platz ist nicht der Gerichtssaal, sondern das TV-Studio.
Nach ersten Stationen beim ZDF und ProSieben absolvierte er sein Volontariat bei "SAM" und "taff" und stieg anschließend als Junior-Redakteur im VIP-Ressort ein. Es folgten Engagements bei "Bunte", "BILD" und "Grazia", bevor er zu "taff" nach München zurückkehrte - diesmal als Chefreporter-VIP für "taff". Dort brachte er sich mit seiner Promi-Rubrik "Beef mit Benji" ein und war regelmäßig von den roten Teppichen der Welt zu sehen. Gleichzeitig moderierte er auch regelmäßig für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen", zunächst als Vertretung für Vanessa Blumhagen.
Ab Januar 2024 konzentrierte sich Benjamin voll auf die Moderation beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Benjamin liebte die morgendliche Live-Sendung, doch nun schlägt er ein neues Kapitel auf und widmet sich künftig anderen Projekten. Der plötzliche Abschied des Moderators markiert das Ende einer Ära.
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Benjamin Bieneck privat
Privat ist Benjamin sportlich aktiv - vom Skifahren über Tennis bis hin zu Langlauf und Fitnessstudio. Außerdem ist er kulturinteressiert, liebt Geschichte und die Natur. Überraschend für viele: Benjamin verfügt über eine klassische Gesangsausbildung und war als Chorsolist am Südostbayerischen Städtetheater aktiv. Auch wenn die Bühne mittlerweile hinter ihm liegt, schlägt sein Herz noch immer für Oper und klassische Musik. Mit seiner offenen Art, seinem Humor und seinem ansteckenden Lachen sorgte er aber auch mit seinen Kolleg:innen stets für gute Laune im "SAT.1-Frühstücksfernsehen".
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Noch mehr Themen zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen":
Mehr entdecken
Nach der letzten Sendung
Benjamin Bieneck geht: Was die Ex-"Frühstücksfernsehen"-Stars heute machen
Hintergründe zum temporären Umzug
Bereut "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau den Umzug nach Ibiza?
Mindset ist alles!
Matthias Schweighöfer im "SAT.1-Frühstücksfernsehen: Wie er der Midlife-Crisis trotzt
Ihr Karriereweg
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das ist über Marie-Therese Helmschmied bekannt
Sei live dabei!
Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November
Alle Styles
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November: Die Outfits der Moderator:innen von heute
Karriere und Privatleben
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"- Moderator Daniel Boschmann: Wie tickt er abseits von den Kameras?
Neue Herausforderung
Martina Reuter: Vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star zur Bodybuilderin
Lerne ihn besser kennen
Benjamin "Benji" Bieneck: Vom Opern-Sänger zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen"