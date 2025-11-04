Unfassbare Verwandlung
Nach Abnehm-Erfolg: "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Martina Reuter wird Vierte bei Bodybuilder-Wettkampf
Aktualisiert:von Julia W.
18 Monate, 42 Kilo weniger, tägliches Training ohne Ausnahmen: Moderatorin Martina Reuter hat ihren Körper radikal verändert. Nun hat der "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Star erstmals als Bodybuilderin vor einer Jury posiert - und überzeugt auf ganzer Linie.
Ein Bikini, gebräunte Haut, makellose Muskeldefinition – und ein stolzes Lächeln: Martina Reuter hat geschafft, woran viele scheitern. Die 45-jährige Moderatorin präsentierte am Wochenende erstmals ihr neues Ich auf der Bodybuilding-Bühne – und überzeugte auf Anhieb. Bei den Herbstmeisterschaften der Austrian Natural Bodybuilding & Fitness Federation (ANBF) belegte sie in der Klasse Figur Master 40+ den vierten Platz.
"Beste Österreicherin" bei der ANBF
Reuter, die vor allem als Moderatorin im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" bekannt ist, blickt auf eine extreme Transformation zurück. Innerhalb von eineinhalb Jahren reduzierte sie ihr Gewicht von 112 auf 70 Kilogramm und formte ihren Körper mit eiserner Disziplin. "Beste Österreicherin in der Klasse 'Figur Master 40+'", schrieb sie auf Instagram. Zwar sei sie die einzige Starterin aus Österreich gewesen – "und genau das macht mich noch stolzer!"
"Ich wusste nur, ich muss was ändern"
Auch emotional scheint es ein Triumph gewesen zu sein. "Ich bin einfach nur unfassbar stolz – stolz auf meinen Körper, auf meinen Kopf, auf meine Seele. Und vor allem: stolz, mutig gewesen zu sein. Das war der Anfang, nicht das Ende", erklärt sie. Reuter macht klar: Ihre Reise ist noch lange nicht vorbei.
Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" spricht sie mit Dominique Boniecki darüber, wie sie sich dieses neue Körpergefühl erkämpft hat.
Den ganzen Talk siehst du hier
