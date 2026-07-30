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"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Rezept von heute: So kannst du Lynns erfrischenden Zitronenkuchen nachbacken
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
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Zitronenkuchen mit Frischkäsefrosting
Videoclip • 04:06 Min • Ab 12
Begeistere deine Freund:innen mit diesem Zitronenkuchen mit Frischkäse-Frosting. Hier findest du das Rezept der "SAT.1-Frühsücksfernsehen"-Backfee Lynn aus der Sendung.
Zitronenkuchen-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
Zutaten für den Teig:
300 g Mehl
1½ TL Backpulver
1 Prise Salz
150 g weiche Butter
250 g Puderzucker
3 Eier
½ TL gemahlene Vanille
250ml Buttermilch
3 EL Zitronenabrieb
Zutaten für das Frosting:
100 g weiche Butter
150 g Frischkäse
150 g Puderzucker
200 g Lemon Curd
1 EL Zitronenabrieb
3 EL Zitronensaft
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Zubereitung
Den Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und ein tiefes Blech mit Backpapier auslegen, ggf. auch fetten.
Mehl, Backpulver und Salz in einer Schüssel vermischen.
Butter und Puderzucker mehrere Minuten cremig aufschlagen. Anschließend die Eier einzeln unterrühren.
Vanille, Buttermilch und den Zitronenabrieb hinzufügen und gut verrühren.
Die Mehlmischung vorsichtig unterheben, bis ein glatter Teig entsteht.
Den Teig gleichmäßig auf das Blech verteilen und ca. 30 bis 35 Minuten backen.
Anschließend den Kuchen vollständig auskühlen lassen. Für das Frosting Butter cremig schlagen, Frischkäse, Puderzucker, Zitronensaft und Zitronenabrieb unterrühren, bis eine glatte Creme entsteht. Etwa 10 Minuten kaltstellen.
Den gesamten Kuchen mit einer dünnen Schicht Lemon Curd und dem restlichen Frosting einstreichen, mit Lemon Curd einige gelbe Streifen rein ziehen und nach Belieben mit Zitronenzesten verzieren.
Noch mehr leckere Kuchen-Rezepte von Lynn
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