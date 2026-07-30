Aus der Sendung "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Rezept von heute: So kannst du Lynns erfrischenden Zitronenkuchen nachbacken Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion Auf Joyn ansehen Zitronenkuchen mit Frischkäsefrosting Videoclip • 04:06 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Begeistere deine Freund:innen mit diesem Zitronenkuchen mit Frischkäse-Frosting. Hier findest du das Rezept der "SAT.1-Frühsücksfernsehen"-Backfee Lynn aus der Sendung.

Zitronenkuchen-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten

Zutaten für den Teig: 300 g Mehl

1½ TL Backpulver

1 Prise Salz

150 g weiche Butter

250 g Puderzucker

3 Eier

½ TL gemahlene Vanille

250ml Buttermilch

3 EL Zitronenabrieb

Zutaten für das Frosting: 100 g weiche Butter

150 g Frischkäse

150 g Puderzucker

200 g Lemon Curd

1 EL Zitronenabrieb

3 EL Zitronensaft

Zubereitung Den Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und ein tiefes Blech mit Backpapier auslegen, ggf. auch fetten. Mehl, Backpulver und Salz in einer Schüssel vermischen. Butter und Puderzucker mehrere Minuten cremig aufschlagen. Anschließend die Eier einzeln unterrühren. Vanille, Buttermilch und den Zitronenabrieb hinzufügen und gut verrühren. Die Mehlmischung vorsichtig unterheben, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig gleichmäßig auf das Blech verteilen und ca. 30 bis 35 Minuten backen. Anschließend den Kuchen vollständig auskühlen lassen. Für das Frosting Butter cremig schlagen, Frischkäse, Puderzucker, Zitronensaft und Zitronenabrieb unterrühren, bis eine glatte Creme entsteht. Etwa 10 Minuten kaltstellen. Den gesamten Kuchen mit einer dünnen Schicht Lemon Curd und dem restlichen Frosting einstreichen, mit Lemon Curd einige gelbe Streifen rein ziehen und nach Belieben mit Zitronenzesten verzieren.

Noch mehr leckere Kuchen-Rezepte von Lynn Videoclip SAT.1-Frühstücksfernsehen Ein Stück Côte d’Azur: Aprikosentarte von Lynn Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:32 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen