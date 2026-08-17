Aus der Sendung Für den perfekten Start in den Tag: Das Rezept für die leckeren Overnight-Oats aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Joyn Redaktion Mit diesen Overnight-Oats startest du kraftvoll in den Tag Bild: Clinton / stock.adobe.com

Gesund, schnell und mega lecker. Mit nur wenigen Zutaten kannst du das Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen ganz einfach selbst ausprobieren. Damit startest du perfekt in den Tag.

Die leckeren Overnight-Oats aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten Für 1 Portion

Vorbereitungszeit: 5 Min.

Quellzeit: mind. 6 Std.

Zutaten für die Basis: 60 g kernige Haferflocken

1 TL Chiasamen

1 TL Leinsamen, geschrotet

180 ml Pflanzendrink

1 Prise Salz

1 TL Dattelmus

Zutaten für das Topping: 1 kleine Banane, Scheiben

1 Handvoll Beeren

1 EL Nussmus (Mandel, Cashew, Erdnuss)

Zubereitung: Haferflocken, Chiasamen, Leinsamen, Pflanzendrink, Salz und Dattelmus in ein Glas oder eine Schüssel mit Deckel geben. Umrühren, Deckel drauf und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Morgens Toppings nach Wahl drauf. Fertig!

Lust auf noch mehr Obst? Dann dieses Rezept auf jeden Fall etwas für dich! Videoclip SAT.1-Frühstücksfernsehen So schmeckt der Sommer: Ratzi-Fatzi Obstkuchen Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen