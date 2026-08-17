Aus der Sendung
Für den perfekten Start in den Tag: Das Rezept für die leckeren Overnight-Oats aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Gesund, schnell und mega lecker. Mit nur wenigen Zutaten kannst du das Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen ganz einfach selbst ausprobieren. Damit startest du perfekt in den Tag.
Die leckeren Overnight-Oats aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
Für 1 Portion
Vorbereitungszeit: 5 Min.
Quellzeit: mind. 6 Std.
Zutaten für die Basis:
60 g kernige Haferflocken
1 TL Chiasamen
1 TL Leinsamen, geschrotet
180 ml Pflanzendrink
1 Prise Salz
1 TL Dattelmus
Zutaten für das Topping:
1 kleine Banane, Scheiben
1 Handvoll Beeren
1 EL Nussmus (Mandel, Cashew, Erdnuss)
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Zubereitung:
Haferflocken, Chiasamen, Leinsamen, Pflanzendrink, Salz und Dattelmus in ein Glas oder eine Schüssel mit Deckel geben.
Umrühren, Deckel drauf und über Nacht in den Kühlschrank stellen.
Morgens Toppings nach Wahl drauf. Fertig!
Lust auf noch mehr Obst? Dann dieses Rezept auf jeden Fall etwas für dich!
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