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Aus der Sendung

Für den perfekten Start in den Tag: Das Rezept für die leckeren Overnight-Oats aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Mit diesen Overnight-Oats startest du kraftvoll in den Tag

Bild: Clinton / stock.adobe.com

Gesund, schnell und mega lecker. Mit nur wenigen Zutaten kannst du das Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen ganz einfach selbst ausprobieren. Damit startest du perfekt in den Tag.

Die leckeren Overnight-Oats aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten

  • Für 1 Portion

  • Vorbereitungszeit: 5 Min.

  • Quellzeit: mind. 6 Std.

Zutaten für die Basis:

  • 60 g kernige Haferflocken

  • 1 TL Chiasamen

  • 1 TL Leinsamen, geschrotet

  • 180 ml Pflanzendrink

  • 1 Prise Salz

  • 1 TL Dattelmus

Zutaten für das Topping:

  • 1 kleine Banane, Scheiben

  • 1 Handvoll Beeren

  • 1 EL Nussmus (Mandel, Cashew, Erdnuss)

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Zubereitung:

  1. Haferflocken, Chiasamen, Leinsamen, Pflanzendrink, Salz und Dattelmus in ein Glas oder eine Schüssel mit Deckel geben.

  2. Umrühren, Deckel drauf und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

  3. Morgens Toppings nach Wahl drauf. Fertig!

Lust auf noch mehr Obst? Dann dieses Rezept auf jeden Fall etwas für dich!

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

So schmeckt der Sommer: Ratzi-Fatzi Obstkuchen

Verfügbar auf JoynVideoclip • 03:42 Min • Ab 12

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