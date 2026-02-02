zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Zur Behind The Screens Startseite

Die Outfits im Winter

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Februar: Die Outfits der Moderator:innen von heute

Veröffentlicht:

Das Moderationsteam des SAT.1-Frühstücksfernsehen mit (v.l.) Karen Heinrichs, Daniel Boschmann, Chris Wackert, Marlene Lufen, Matthias Killing.

Bild: SAT.1

Style-Highlights im Februar: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits halten sie die kalten Wintermonate durch.

Die Outfits vom 2. Februar 2026

Das Moderationsteam kombiniert stylische Braun- und Beige-Töne.

Bild: SAT.1

Die Outfits vom 1. Februar 2026

Simone:

Pullover: NEXT

Hose: TOPVINTAGE

Ohrringe: sweet deluxe

Daniel:

Pullover: ZARA

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Mehr entdecken

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Februar: Die Outfits der Moderator:innen von heute