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Die Looks im Sommer

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im August: Die Outfits der Moderator:innen von heute

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Das Moderationsteam des SAT.1-Frühstücksfernsehen mit (v.o.l.) Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Chris Wackert, Marlene Lufen und Matthias Killing.

Bild: SAT.1 / Richard Hübner

Style-Highlights im August: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits glänzen sie im Sommer.

Die Outfits vom 4. August

So sahen Marlene Lufen und Daniel Boschmann heute im Frühstücksfernsehen aus.

Bild: SAT.1

Marlene:

Shirtkleid: bonprix

Ohrringe: sweet deluxe

Strumpfhose: FALKE

Daniel:

Strickpolo: ZARA

Ina:

Kleid: MARC CAIN

Bene:

Hemd: Q1

Sebastian:

Polo: Selected

Die Outfits vom 3. August

Marlene Lufen und Daniel Boschmann heute in der Sendung.

Bild: SAT.1

Marlene:

Top: 10DAYS

Jeans: miss goodlife

Daniel:

Sweater: ZARA

Ina:

Jeans: MARC CAIN

Die Outfits vom 2. August

Daniel:

Hemd: ZARA

Chris:

Langarmshirt: bonprix

Hose: ZARA

Bene:

Polo: OLYMP

Die Outfits vom 1. August

Karen:

Bluse: MARC CAIN

Jeans: Brax

Pumps: Tamaris

Chris:

T-Shirt: ZARA

Domi:

Hose: RIANI

Ana:

Jeans: miss goodlife

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