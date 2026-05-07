Neues Leben "Sat.1-Frühstücksfernsehen": Sophia Thiel spricht offen über Liebe, Heilung und neue Freiheit Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom Sophia Thiel spricht im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" offen über ihre Vergangenheit und warum sie heute endlich entspannter lebt. Bild: Panama Pictures

Sophia Thiel hat sich verändert – sichtbar und innerlich. Im "Frühstücksfernsehen" erzählt die Fitness-Influencerin, warum sie den ständigen Druck hinter sich gelassen hat, wie ihr neuer Freund ihr hilft und weshalb sie heute zum ersten Mal wirklich bei sich angekommen ist.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und sonntags ab 9 Uhr "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Livestream auf Joyn

Sophia Thiel sitzt entspannt im Studio, lacht mit Moderator Daniel Boschmann, spricht offen über ihr Leben. Früher wäre das kaum denkbar gewesen. Damals bestimmten Kontrolle, strenge Routinen und der ständige Druck rund um Fitness und Ernährung ihren Alltag. Heute wirkt sie gelöst, ruhig und angekommen. "Du wirkst höchst gelöst", stellt Daniel Boschmann fest. Und tatsächlich: Die 31-Jährige strahlt eine neue Leichtigkeit aus. Nicht nur äußerlich hat sich viel verändert – rote Haare, Tattoos, neuer Stil. Auch innerlich scheint Sophia heute freier denn je.

Hier kannst du Sophia Thiel kostenlos auf Joyn sehen Sophia Thiel beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen"

Vom Fitness-Zwang zur Normalität Über Jahre drehte sich bei Sophia Thiel alles um strenge Ernährungspläne, Disziplin und den perfekten Körper. Essen wurde kontrolliert, Sport exzessiv betrieben, jeder Burger infrage gestellt. "Ich war ja wirklich in einer krassen Fitness-Bubble", erzählt sie offen. Besonders ihr neuer Partner habe ihr geholfen, wieder ein normales Verhältnis zum Essen zu finden. Während sie früher jede Entscheidung rund ums Essen zerlegt habe, bringe er Ruhe in ihren Alltag. Diese Lockerheit habe ihr gezeigt, dass Essen nicht ständig bewertet werden müsse. Für Sophia ein wichtiger Schritt zurück in ein normales Leben.

Ich würde vielleicht zehnmal über den Burger nachdenken: Willst du das wirklich? Brauchst du das? Ist das eine gute Entscheidung? Sophia Thiel

Sie ergänzt: "Und bei ihm bin ich komplett frei und er sagt: Jetzt mach doch einfach – ist doch gar nicht so schlimm." Diese Lockerheit habe ihr gezeigt, dass Essen nicht ständig bewertet werden müsse. Für Sophia ein wichtiger Schritt zurück in ein normales Leben.

Warum ihre Beziehung diesmal privat bleibt Ihren neuen Partner hält die gebürtige Rosenheimerin bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Nach zwei öffentlichen Beziehungen habe sie gemerkt, wie belastend Social Media für eine Partnerschaft sein kann. Im Gespräch mit Daniel Boschmann sagt sie ehrlich:

Ich möchte das so ein bisschen beschützen. Sophia Thiel

Kennengelernt haben sich die beiden überraschend modern: über die bekannte Dating-App Tinder. Und obwohl Sophia Millionen Menschen bekannt ist, erkannte ihr heutiger Freund zunächst gar nicht, wer sie ist.

Erst beim ersten Treffen fiel der Groschen.

Er meinte so: 'Wie, wie, Sophia Thiel?' Sophia Thiel

Genau diese natürliche Art habe sie sofort sympathisch gefunden.

"Wer die fülligere Sophia nicht ehrt …" Besonders wichtig war Sophia von Anfang an eine Sache: Sie wollte nicht mehr nur für ihr Aussehen geliebt werden. Zu oft habe sie erlebt, dass Zuneigung an ihr Gewicht gekoppelt gewesen sei.

Wer die fülligere Sophia nicht ehrt, ist die schlanke nicht wert! Sophia Thiel

Gerade während ihres Heilungsprozesses habe sie lernen müssen, die Angst vor Gewichtszunahme loszulassen. Ihr Partner habe sie dabei nie unter Druck gesetzt – im Gegenteil. "Bei ihm habe ich gemerkt, das ist irgendwie komplett anders," erinnert sie sich lächelnd. Auch ihre optische Veränderung ist für die 31-Jährige mehr als nur ein neuer Look. Die roten Haare und Tattoos seien für sie ein Zeichen gewesen, ihren Körper endlich wieder selbst zu bestimmen und sich wohlzufühlen. Früher habe sie vieles nur gemacht, um Erwartungen anderer zu erfüllen: blonde Haare, perfekte Nägel, ein bestimmtes Bild nach außen. Heute probiert sie sich aus – ohne Angst vor Bewertungen.

Ich finde, das Leben ist zu kurz, um nur eine Haarfarbe zu haben. Sophia Thiel