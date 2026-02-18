"Schlimmster Moment meines Lebens"
Schock für "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Simone Panteleit: Ihre Tochter wird ohnmächtig
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Nach einem beunruhigenden Vorfall meldet sich die Moderatorin des "SAT.1 Frühstücksfernsehens am Sonntag", Simone Panteleit, mit einer Warnung zu Wort. Der Grund: Ihre Tochter verlor das Bewusstsein, nachdem sie ihren Nacken zum Knacken gebracht hatte.
Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 9 Uhr
Simone Panteleit berichtet von "schrecklichem" Erlebnis
Für Simone Panteleit war es der schlimmste Moment ihres Lebens, so formuliert es die 49-Jährige selbst. Auf Instagram teilte sie vor einigen Tagen ein Video, um andere zu warnen. "Ich habe diese Woche etwas ganz, ganz Schreckliches erlebt, ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben", sagt die Moderatorin des "SAT.1 Frühstücksfernsehens am Sonntag".
Ihre jüngste Tochter habe sich in letzter Zeit angewöhnt, ihre Halswirbelsäule bewusst zu überdehnen - sie nenne das Kopfknacken. "Sie dreht so lange, bis es knackt, weil es ihr Erleichterung verschafft." Diese Angewohnheit liege offensichtlich im Trend, wie Videos im Netz zeigen. Sie habe ihre Tochter schon oft gebeten, damit aufzuhören.
"SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin in Sorge um ihre Tochter
Vor einigen Tagen sei das 15-jährige Mädchen dann plötzlich bleich und geschockt zu ihr gekommen. Sie habe gesagt, dass es ihr nach dem Nackenknacken nicht gut gehe. Ihr sei übel und schwindelig, auch höre sie nicht mehr gut. Dann sei ihre Tochter ohnmächtig geworden und erst nach etwa 20 Sekunden wieder ansprechbar gewesen, so Panteleit.
Als ihre Tochter wieder zu sich gekommen sei, habe diese mehrfach gefragt, ob sie nun sterben müsse, erzählt die Moderatorin immer noch mitgenommen.
Der Notarzt wurde alarmiert. In einer Klinik wurde ihre Tochter gründlich durchgecheckt, sie wurde geröntgt und es wurde ein MRT durchgeführt. Glücklicherweise seien keine Schäden festgestellt worden. Das Erlebnis ist für die Moderatorin aber Grund genug, andere vor den Risiken des Nackenknackens zu warnen.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Orthopäden warnt vor möglichen Folgen des Nackenknackens
Über die Gefahren hat sie darum auch mit einem Experten im "SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" gesprochen, mit dem Berliner Orthopäden und Sportarzt Dr. Michael Lehnert.
Er erklärt den Ohnmachtsanfall ihrer Tochter nach deren Nacken-Dehnung so: "Es gibt einen Nerv, der an der Wirbelsäule entlangzieht, der sogenannte Vagusnerv. Er ist dafür verantwortlich, dass wir einen Blutdruckabfall bekommen können, dass das Blut nach unten sackt, und kann dafür sorgen, dass wir ohnmächtig werden.“ Bei ihrer Tochter sei dieser Nerv gereizt worden, die Reaktion könne man nur schwer beeinflussen.
Auf die Frage, ob es richtig sei, dass durch das Knacken des Nackens auch schwere Risiken drohen könnten bis hin zum Schlaganfall oder einem Riss der Aorta, bestätigt dies der Mediziner. Das könne wirklich passieren. Die Arterie sei durch derartige Praktiken potenziell gefährdet und es könne auch ein Schlaganfall ausgelöst werden.
Es sei in jedem Fall die richtige Entscheidung, eine Ohnmacht medizinisch abzuklären. Gerade, wenn sie wie in diesem Fall auf eine Überdehnung des Nackens folge, sei dies sehr wichtig, hebt der Mediziner hervor.
Das sind die Moderator:innen des "Sat.1 Frühstücksfernsehens"
Mehr entdecken
50 Kilo weniger
Wie der Abnehm-Erfolg Martina Reuters Leben verändert hat
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Digital-Expertin Dominique Boniecki
50 Kilo verloren
Martina Reuter liebt ihren Personal Trainer
Interview mit einer Mörderin
Marlene Lufen spricht im Podcast mit einer verurteilten Mörderin
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Warum hat die Gen Z weniger Sex? Expertin Paula Lambert klärt auf
Die Looks im Winter
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Februar: Die Outfits der Moderator:innen von heute