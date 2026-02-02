Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Februar

Einschalten und nichts verpassen!
6. Februar 2026
Pascal und Marcel Jehle – Spätzle für alle Die kochenden Brüder aus dem Schwabenländle haben uns vor einiger Zeit in der Rubrik "Fast vergessene Gerichte" eine traditionelle Linsensuppe zubereitet. In Tübingen und Umland sind die beiden schon jetzt eine Institution. Dabei haben sie erst vor drei Jahren ihr eigenes Restaurant eröffnet. Hier kredenzen sie neben traditionell schwäbischen Gerichten auch abgefahrene Molekularküche mit Show-Effekt. Dieses Crossover-Konzept kommt super an. Marcel und Pascal sind echte Durchstarter. Das Handwerk haben sie vom Opa und Vater erlernt. Sie kommen aus einer Koch-Dynastie und wollten nie etwas anderes machen. Ihre absolute Königsdisziplin sind Spätzle in allen Variationen. Wir lassen uns überraschen...
Marie Helmschmied – Netzhighlights
5. Februar 2026
Achim Sam – Milch
4. Februar 2026
Daniel Engelbarts – Kündigung und Kundenrückgewinnung
3. Februar 2026
Prof. Dr. Peter Schwarz – Wasserfasten "Keine andere Methode wirkt so effektiv gegen Diabetes, Bluthochdruck und viele andere chronische Erkrankungen. Und wenn wir berücksichtigen, wie viel Lebenszeit diese Erkrankungen den Einzelnen kosten, wage ich zu behaupten, dass regelmäßiges Wasserfasten das Leben um 15 bis 20 Jahre verlängert."
Timo Vogelsang – Streit um Krankschreibungen/Blaumacher Der Streit um Krankschreibungen in Deutschland eskaliert. Doch wie kann man Menschen am Blaumachen hindern, ohne den wirklich Kranken zu schaden? Eine Supermarktkette hat die Lösung. Sie hat sich den Professor der Frankfurter "School of Finance und Management" an die Seite geholt. Er hat den Blaumachern einen Brief geschickt und innerhalb weniger Monate deren Fehlzeiten um die Hälfte reduziert.
Dr. Pop – Die Storys hinter berühmten Songs
2. Februar 2026
Kasim Ray – "Mama, dann bleib in Pakistan, wenn du Probleme mit der deutschen Kultur hast!" „Ich bin das, wofür ihr nach Deutschland kamt – und ihr könnt das nicht ertragen ... Ich spreche über die Wahrheit, die Migrationskinder nicht aussprechen dürfen."
Vom Gefangensein in einer Kultur, Zwangsheirat und dem Verschweigen und Verbiegen aus Liebe. Denn spätestens seit Kassim gesteht, dass er homosexuell ist, stößt ihn seine Kultur gänzlich ab.
Nicole Pfeffer – Make Ausbildung sexy again Es muss nicht immer das Abitur sein, um erfolgreich durchs Leben zu gehen
1. Februar 2026
Coach Cesim – Jetzt starten mit Mindset 2026 Ein 4-Wochenplan, um fit und gesund zu sein für 2026. Coach Cesim mit dem richtigen Mindset für Februar.
Anton Behnke – Behnkes Bissen
Max Klemmer – CP Road to Miss Germany Auf sixx werden ab Samstag, 31.01., 12 Folgen Doku von Miss Germany gesendet. Die Neuausrichtung des Miss Germany-Awards...
Olcay Özdemir – Smart durchs Wochenende
