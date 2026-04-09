Duell Bulle vs. Bergretter Vertraut er aufs Glück? So schätzt "Der letzte Bulle" seine Chancen bei "Schlag den Star" ein Veröffentlicht: Vor 45 Minuten von Martin Haldenmair Nach langer Pause können sich Fans bald auf das Comeback des "letzten Bullen" freuen. Henning Baum kehrt in der Rolle im Oktober zurück. Bild: imago images / Revierfoto

Henning Baum, der "Letzte Bulle" findet sich bald in einem Duell mit "Bergretter" Sebastian Ströbel wieder. Bei "Schlag den Star" nämlich, am 11. April. Wir haben ihn gefragt, was über Sieg und Niederlage entscheiden könnte.

Samstag, 11.04. 20:15 Uhr • Schlag den Star Sebastian Ströbel gegen Henning Baum Verfügbar auf Joyn 240 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

"Manchmal steht man auf dem Schlauch" Ist Henning Baum nun zuversichtlich oder pessimistisch, was sein Duell bei "Schlag den Star" mir Sebastian Ströbl am 11. April betrifft? Vielleicht ein bisschen was von beidem. Denn zum einen hat er kein besonderes Trainings- und Vorbereitungsprogramm für die Spiele auf der Show. Zum anderen weiß er auch, dass er sich nicht darauf ausruhen kann, schon einmal gewonnen zu haben. 2016 setzte er sich gegen Matthias Steiner durch, aber "man weiß nie, was kommt," erklärt er. Man kann sich schlecht auf "Schlag den Star" vorbereiten, denn es können so viele Kriterien sein, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden: "Es können Spiele sein, die einem liegen, dann hat man eben Glück. Manchmal steht man auch auf dem Schlauch und wundert sich hinterher warum einem etwas nicht eingefallen ist."

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Alter V8 vs. E-Sportwagen Über seinen Gegner sagte Baum im Vorfeld: "Gegen Sebastian Ströbel wirke ich wie der alte V8 von ,Mad Max‘ gegen einen modernen Sportwagen mit E‑Antrieb". Das bedeutet aber nicht, dass sich Baum geschlagen gegeben hätte, auch wenn er Ströbels Stärken anerkennt. "Das Zitat sollte eine Metapher sein. Zwei unterschiedliche Modelle gegenüberstellen," führt Baum darauf angesprochen an. Das Muscle Car, das Max in der "Mad Max"-Reihe fährt, sei zwar alt, spiele aber eine entscheidende Rolle. Ströbel sei dagegen ein etwas modernes Model. "Mein erster Gedanke war, dass er wie ein jüngerer Bruder aussieht", meint Baum, aber auch:

Der ist fit, schlau und jünger als ich. Henning Baum über seinen Gegner Sebastian Ströbel

Beim Duell 2016 war es unter Anderem Baums Durchhaltevermögen, das den Ausschlag brachte. Auch bei der Show am 11. April 2026 will er immer "Gesammelt bleiben und Freude am Spiel behalten." Übrigens weiß auch Sebastian Ströbel, dass Konzentration und Ausdauer entscheidend sind, wie er uns in seinem Interview verrät.