Erste Clips vom "Scrubs"-Set: Wie es hinter den Kulissen aussieht

Das "Scrubs"-Fieber steigt! Am 25. Februar 2026 startet das Serien-Revival mit neuen Folgen auf ABC durch. Ein Instagram-Video der Originalbesetzung vom Set verspricht ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Der Originalcast freut sich mit den Fans

16 Jahre nach dem Ende von "Scrubs - Die Anfänger" wurde dieses Jahr ein Revival angekündigt. Zum Start der Dreharbeiten hat der offizielle Instagram-Account der Serie jetzt ein Video veröffentlicht. Darin feiern die Hauptdarsteller Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke und Judy Reyes den Produktionsstart. Robert Maschio und Phill Lewis, die ebenfalls wieder mit dabei sind, melden sich ebenfalls vom Set.

Nachdem die Stars jahrelang über ihren Wunsch einer Neuauflage gesprochen haben, teilte der US-Sender ABC im Juli 2025 offiziell mit, dass "Scrubs" neue Episoden bekommen wird. Vor wenigen Wochen musste die Show jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Tim Hobert trat wegen kreativer Differenzen als Co-Showrunner zurück. Aseem Batra übernahm die Leitung und ist nun alleinige Showrunnerin. Der Wechsel soll den Start der Serie jedoch nicht gefährden.

