"Scrubs"-Revival-Countdown läuft - mit bekannten Stars und Stimmen

Bill Lawrence, Donald Faison, Sarah Chalke, Zach Braff, Judy Reyes und John C. McGinley (v. l.). Bild: Disney

In den USA fällt diese Woche der Startschuss für Staffel 10 der Kult-Comedy-Serie "Scrubs". Mit ihr kehren prägende Figuren der Kultserie sowie wahrscheinlich auch vertraute Synchronstimmen zurück. Der Starttermin hierzulande steht noch in den Sternen.

Sie sind zurück – und die Fan-Gemeinde jubelt. Das Comeback der Kult-Krankenhaus-Serie "Scrubs" wartet auf mit vertrauten Gesichtern. Nach über 15 Jahren Abwesenheit gibt es ein bekanntes Wiedersehen mit dem beliebten Ärzte-Trio Zach Braff als J.D. Dorian, Donald Faison als Christopher Turk und Sarah Chalke als Elliot Reid.

Inklusive (Ex-?) Hausmeister Ob mit der zehnten Staffel eine weitere vertraute Rolle zurückkehren wird, galt lange als unwahrscheinlich. Jetzt ist es allerdings offiziell: Auch Neil Flynn ist bei "Scrubs" wieder dabei. Ob er in seine Paraderolle als Hausmeister schlüpft oder als Ex-Gebäudehüter auftreten wird, ist allerdings noch unklar.

Revival mit vertrauten Gesichtern Neben dem Hausmeister sollen auch weitere Hauptdarsteller:innen zurückkehren. So hat unter anderem Judy Reyes ihre Rückkehr als resolute Oberschwester angekündigt und John C. McGinley tritt wieder auf als Dr. Perry Cox. Ebenso ist nun klar, dass auch Christa Miller als Cox‘ Ehefrau ein Comeback feiert.

Vertraute Stimmen für Deutschland In den USA laufen am 25. Februar die beiden ersten Revival-Folgen von "Scrubs" über den Bildschirm. Der Ausstrahlungstermin für Deutschland steht noch nicht fest. Allerdings können die hiesigen Fans offensichtlich auf vertraute Synchronstimmen hoffen. Nach Nutzerangaben bei Disney+ in Kanada soll die neue Staffel auch shcon in einer deutschen Fassung mit denselben Stimmen abrufbar sein.