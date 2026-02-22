15 Jahre Warten haben ein Ende "Scrubs"-Revival-Countdown läuft: Ist Neil Flynn als Hausmeister wieder dabei? Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newroom Bill Lawrence, Donald Faison, Sarah Chalke, Zach Braff, Judy Reyes und John C. McGinley (v. l.). Bild: Disney

In den USA fällt diese Woche der Startschuss für Staffel 10 der Kult-Comedy-Serie "Scrubs". Mit ihr kehren prägende Figuren der Kultserie zurück - und deutsche Fans können auf die vertrauten Synchronstimmen hoffen.

Sie sind zurück – und die Fan-Gemeinde jubelt. Das Comeback der Kult-Krankenhaus-Serie "Scrubs" wartet mit vertrauten Gesichtern auf. Nach über 15 Jahren Abwesenheit gibt es ein bekanntes Wiedersehen mit dem beliebten Ärzte-Trio Zach Braff als J.D. Dorian, Donald Faison als Christopher Turk und Sarah Chalke als Elliot Reid.

Inklusive (Ex-?) Hausmeister Dass mit der zehnten Staffel die beliebte Rolle des Hausmeisters zurückkehren wird, galt lange als unwahrscheinlich. Jetzt ist es allerdings offiziell: Auch Neil Flynn ist bei "Scrubs" wieder dabei! Ob er tatsächlich in seine Paraderolle schlüpft oder als Ex-Gebäudehüter auftreten wird, ist allerdings noch unklar.

Revival mit vertrauten Gesichtern Neben dem Hausmeister sollen auch weitere Darsteller:innen zurückkehren. So hat unter anderem Judy Reyes ihre Rückkehr als resolute Oberschwester angekündigt und John C. McGinley tritt wieder als Dr. Perry Cox in Erscheinung. Ebenso ist nun klar, dass auch Christa Miller als Cox‘ Ehefrau ein Comeback feiert.

