Nach über 20 Jahren sagt Marco Girnth der Erfolgsserie "Soko Leipzig" Lebewohl. Der Darsteller spricht nun offen darüber, warum er diese schwere Entscheidung getroffen hat. Ein persönlicher Schicksalsschlag veränderte sein Leben.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten verabschiedet sich das Serien-Urgestein von seiner Rolle als Kriminaloberkommissar Jan Maybach in "SOKO Leipzig" . Seit 2001 stand er für das ZDF vor der Kamera - momentan laufen seine letzten Folgen in Staffel 26.

Im MDR-Talk "Riverboat" sprach der Schauspieler offen darüber, warum ihm der Abschied so schwerfiel - und welcher traurige Anlass ihn letztlich zu dieser Entscheidung brachte.

Diese Entscheidung ist mir wirklich schwergefallen, hat auch Jahre gedauert und ein paar Tränen gekostet.

Über die Jahre habe sich der Job auf sein ganzes Leben ausgewirkt, erzählt er im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher. "Ich habe den Job, die Rolle sowie die Kolleginnen und Kollegen geliebt", ergänzt der 55-Jährige.

Doch ein persönlicher Schicksalsschlag brachte ihn zum Umdenken. Vor fünf Jahren starb einer seiner ältesten Freunde - ein Verlust, der für Girnth ein Wendepunkt wurde. "Ich war vollkommen unvorbereitet, dass man jemanden verliert, der so auf Augenhöhe ist. Vom Alter her", sagte der Schauspieler. Der Tod habe ihm die "Endlichkeit des Lebens" deutlich vor Augen geführt und ihn dazu gebracht, neu über seine Zeit und Prioritäten nachzudenken.

Mit 55 Jahren denkt Marco Girnth neu über sein Leben nach. Statt weiter aufzuschieben, will er Dinge erleben, die er sich lange vorgenommen hat - einen Kurzfilm drehen, surfen lernen, snowboarden, Hubschrauber fliegen. "Das mach’ ich irgendwann", habe er früher gesagt, doch heute wisse er: "Dieses Privileg hab ich doch gar nicht mehr. [...] Da bleiben vielleicht noch so acht, neun, zehn Restsommer."

"Jetzt fühle ich mich noch danach", sagt Girnth. Der Abschied von "Soko Leipzig" sei zwar schmerzhaft gewesen, "aber ich glaube, dass es richtig war, das zu machen."

