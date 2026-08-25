Wochenvorschau "Sturm der Liebe" ab 24. August: Fanny und Kilian vor der nächsten Krise Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Sylvia Loth Kilian (Anthony Paul) versichert Fanny (Johanna Graen), dass niemand ihrer Liebe etwas anhaben kann. Bild: ARD/WDR/Saskia Pavek

Adam und Werner nähern sich wieder an, während Olivia zwischen Adam und Massimo steht. Fanny und Kilian bekommen durch Marlon Konkurrenz. Das erwartet dich in der "Sturm der Liebe"-Woche ab 24. August.

Neuanfänge und Wiedersehen Adam (Philip Birnstiel) bemüht sich um eine Versöhnung mit Werner (Dirk Galuba) und zieht sogar wieder ins Hotel. Gleichzeitig entwickelt sich seine Beziehung zu Olivia (Soraya Bouabsa) weiter - sehr zum Entsetzen von Massimo (Jamie Ferkic), der ebenfalls Gefühle für sie entwickelt. Bei Fanny (Johanna Graen) und Kilian (Anthony Paul) läuft zunächst alles ganz romantisch, doch dann bekommt ihre Liebe einen Dämpfer und mit Marlon (Frederik Bott) taucht plötzlich ein Rivale auf, der Fannys Herz zurückerobern will. Auch Larissa (Anne Karoline Berger) sorgt für Ärger: Nach dem Verlust ihres Erbes sinnt sie auf Rache. Katja (Isabell Stern) gerät derweil zwischen Yannik (Jo Weil) und ihre Verpflichtungen. Ein Kuss sorgt für Gefühle und Spannungen, während sie heimlich Leos (Aurel Klug) Assistenzstelle finanziert. Yvonne (Tanja Lanäus) und Erik (Sven Waasner) kämpfen mit ihrer Beziehung, finden am Ende aber wieder zueinander.

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Folge 4614 (Montag, 24. August): Neuer Job Adam bekommt mit, dass Werner den König seines antiken Schachspiels vermisst, und besorgt ihm einen neuen. Er bittet Olivia darum, ihn Werner zu geben und zu behaupten, dass sie ihn gefunden habe. Als Olivia mitbekommt, wie schlecht Werner vor Erik über Adam spricht, rückt sie mit der Wahrheit raus. Werner zeigt sich sichtlich gerührt, doch wird er Adam auch verzeihen können? Elias (Orlando Lenzen) kann Leo überreden, auf dem Gestüt auszuhelfen. Die neue Aufgabe scheint Leo gutzutun. Doch dann bekommt er Schmerzen am Knie und muss aufhören. Daraufhin möchte ihn Katja als ihren persönlichen Assistenten anzustellen. Da dafür eigentlich kein Geld da ist, hat sie eine Idee. Fanny und Kilian stellen staunend fest, dass Larissas Rose an Wurzelfäule leidet. Daraufhin pflanzen sie ihre eigene Rose aus und hoffen, dass "Hermine", wie ihre Liebe, wachsen wird.

Folge 4615 (Dienstag, 25. August): Vermeintliche Sabotage Als Fanny einen Fahrradunfall hat, da sie nicht mehr bremsen kann, beschuldigt sie Larissa der Sabotage. Larissa erfährt außerdem geschockt, dass sie ihr Erbe wirklich verloren hat und schwört Rache. Werner und Adam nähern sich ganz langsam wieder an. Auf Werners Vorschlag hin zieht Adam sogar wieder zurück ins Hotel. Während Christoph (Dieter Bach) und Sophia Werners (Krista Birkner) Pläne torpedieren, zeigt sich Adam locker. Insgeheim möchte er wegen Olivia lieber bei den Sonnbichlers bleiben. Dennoch freut er sich auf Werner. Da erhält dieser die Nachricht, dass Massimo anreisen wird … Leo unterzeichnet den Vertrag für die Assistenzstelle, nachdem Elias ihn dazu überredet hat. Auch Yvonne ist skeptisch, aber vor allem genervt und zwar von der aktuellen Wohnsituation mit Erik. Die beiden leben durch eine Trennlinie getrennt in ihrer Wohnung. Bei einer vorsichtigen Annäherung denkt Yvonne, dass Erik ihren Hochzeitstag vergessen hat.

Folge 4616 (Mittwoch, 26. August): Unverhoffter Kuss Während Leo dankbar ist, ist Katja durch die Mehrbelastung gestresst und löscht aus Versehen die gesamten Buchungsdaten. Als Yannik ihr hilft, kommt es zu einer zärtlichen Umarmung. Als Dank für den neuen Job lädt Leo seine Mutter ins "Bräustüberl" ein. An der Piano-Bar trifft sie erneut auf Yannik und es kommt zu einem unverhofften Kuss. Yvonne ist weiterhin enttäuscht, dass Erik ihren Hochzeitstag vergessen hat. Sie will ihn vorführen und muss erschüttert feststellen, dass sie falschlag und Erik sich etwas ganz Besonderes zu ihrem großen Tag überlegt hat. Larissa will sich unbedingt rächen und wird dabei von Sophia eingebremst. Als sich Fanny wegen der falschen Verdächtigung gegen sie entschuldigt, distanziert sich Sophia überrascht von ihr. Werner ist total aufgeregt vor Massimos Ankunft und muss Adam spontan versetzen, um noch eine Überraschung vorzubereiten.

Folge 4617 (Donnerstag, 27. August): Besondere Überraschung Katja entschuldigt sich bei Yannik für den Kuss und erklärt, wie einsam sie derzeit ist. Yannik tut so, als wäre alles in Ordnung. Doch es trifft ihn, dass er der Lückenbüßer ist, da er Gefühle für Katja hat. Wird er ihr seine Liebe beichten? Fanny ist im Gegensatz zu allen anderen nicht gerade begeistert von Kilians gesundem Müsli. Sie will ihn nicht enttäuschen und zeigt sich genauso beeindruckt wie Lale (Yeliz Simsek) und Fritz. Als sie dann heimlich von ihrem alten Müsli nascht, bekommt Kilian das mit und überlegt sich eine ganz besondere Überraschung. Werner ist froh, dass Massimo endlich da ist. Adam entschuldigt sich bei Massimo, der erstaunlich ruhig reagiert. Adam gesteht Olivia, dass er noch große Schuldgefühle wegen des Identitätsdiebstahls hat. Die beiden umarmen sich erneut und es kommt zu einem intimen Moment. Als Olivia schließlich Massimo begegnet, ist dieser sichtlich von ihr angetan. Fritz (Thimo Meitner) rät Yvonne, den Tisch für den Hochzeitstag im Restaurant nicht abzusagen. Tatsächlich verbringen sie ein schönes, ungezwungenes Essen. Doch später am Abend streiten sie wieder.