Exklusiv "Sturm der Liebe"-Neuling Hannah Werner im Joyn-Talk: "Traum wahr geworden" Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Maximilian K., Luisa A. Sie ist die neue am "Sturm der Liebe" -Set: Hannah Werner verkörpert die Rolle der Frida Rudloff. Bild: Joyn; © ARD/WDR/Christof Arnold

Der "Sturm der Liebe" -Cast bekommt Zuwachs! Nachwuchsschauspielerin Hannah Werner ergattert in der Erfolgsserie ihre erste große Rolle. Im Interview mit Joyn verrät sie Details rund um ihre Figur Frida Rudloff.

Hannah Werner im Joyn-Interview Die Schauspielerin Hannah Werner spielt die 17-jährige Frida Rudloff und ist ein neues Gesicht in der deutschen Telenovela "Sturm der Liebe". Statt einer klassischen Ausbildung möchte die Tochter von Yannik Rudloff (Jo Weil) als Influencerin auf Social Media durchstarten. Gleichzeitig sucht Frida nach Halt und Nähe zu ihrem Vater, zu dem sie nach der Trennung ihrer Eltern keinen Kontakt hat. Ihre Leidenschaft sind die Pferde. In unsicheren Zeiten bietet dabei der Pferdehof einen wichtigen Rückzugsort für die Teenagerin. Das junge Talent ist mittlerweile ausgebildete Schauspielerin und sammelte in der Vergangenheit parallel zu den Dreharbeiten für "Sturm der Liebe", Bühnenerfahrung am Spagat Theater, an der Schauburg München sowie am renommierten Münchner Volkstheater. Im exklusiven Interview mit Joyn spricht die 22-jährige mit uns über ihre Rolle und erzählt von früheren Projekten, Erfahrungen, Herausforderungen und wie sich der Sprung von der Theaterbühne ins Fernsehen angefühlt hat.

Ist Hannah Werner genauso rebellisch wie Frida? Behind the Screens: Frida möchte in "Sturm der Liebe" durch Social Media berühmt werden. Wie würdest du das im echten Leben angehen? Hannah Werner: Ich interessiere mich am meisten für Reisecontent, also würde ich eine Reise planen und so die Leute mitnehmen. Könntest du dir auch vorstellen, selbst Influencerin zu werden? Ja, aber ich wäre keine typische Beauty-Influencerin. Reisen, neue Städte erkunden - so würde ich die Menschen begeistern. Was hast du mit deiner Figur Frida gemeinsam? Sehr viel! Wir haben beide einen sturen Kopf, wissen, was wir wollen. Das setzen wir auch durch! Ich bin auf dem Pferdehof groß geworden - und deswegen verbindet uns auch die Liebe für Pferde. Hattest du auch so eine rebellische Phase als Teenagerin? Meine Eltern können davon ein Lied singen! Ich wollte mich schon früh selbst einkleiden und sah aus wie der größte Clown.

Ganz bunt, aber das war mir sehr wichtig. So ist Frida auch! Hannah Werner

Zwischen Fiktion und Realität Bevor du zu "Sturm der Liebe" gekommen bist, hast du unter anderem bei "Aktenzeichen XY" mitgespielt. Ist dir der Fall danach im Kopf geblieben oder hat er dich beschäftigt? Von dem Fall an sich habe ich gar nicht viel mitbekommen, da ich eine Rolle in der Vorgeschichte übernommen habe. Gleichzeitig hat man aber im Hinterkopf, dass in "Aktenzeichen XY" echte Verbrechen thematisiert werden und die Vorbereitung auf die Rolle ist noch einmal sensibler. Bist du an True Crime interessiert? Wenn ich True Crime beispielsweise auf Instagram sehe, dann kann ich nicht weiter scrollen. Gleichzeitig sollte ich es eigentlich nicht anschauen, weil ich panische Angst vor solchen Dingen habe.

Der Weg zu "Sturm der Liebe" Wie bist du zu "Sturm der Liebe" gekommen und hattest du davor schon Berührpunkte mit der Serie? Zu "Sturm der Liebe" bin ich über den klassischen Casting-Prozess gekommen: Online-Casting, dann Live-Casting und jetzt bin ich hier! Berührungspunkte hatte ich davor gar nicht. Zum Reinfühlen habe ich vor dem Casting ein paar Folgen gesehen. Jetzt schaut es meine ganze Familie und "Sturm der Liebe" hat neue Fans dazu gewonnen. Frida ist deine erste große Rolle, wie hat sich dein Alltag verändert? Es ist mir bewusst geworden, was es bedeutet, im Ensemble einer Daily zu spielen. Davor hatte ich immer einzelne Drehtage oder war in der Ausbildung und habe Theater gespielt. Jetzt bin ich jede Woche am Set und das ist schon zu meinem Alltag geworden.

Es ist wie ein Traum, der wahr geworden ist Hannah Werner

Und, das klingt jetzt absurd, aber ich kann nicht mehr zum Friseur gehen, wann ich möchte. Ich habe mir immer gerne einen neuen Haarschnitt gemacht, bevor ich in den Urlaub gefahren bin – das geht jetzt natürlich nicht mehr! Aber dafür werde ich hier am Set ja jeden Tag toll zurechtgemacht.

Mit ihm dreht Hannah Werner am liebsten am "Sturm der Liebe"-Set Wie hast du die Dreharbeiten und deine Ausbildung unter einen Hut bekommen? Ich habe parallel gedreht und an der Schauspielschule Zerboni studiert. Seit letzter Woche bin ich ausgebildete Schauspielerin! Das ist sehr schön, gleichzeitig waren die letzten Wochen sehr hart. Wir hatten Abschlussaufführungen im Volkstheater. Tagsüber war ich am Set und abends dann bei den Proben bis 23:00 Uhr. Das war sehr anstrengend, aber ich bin sehr stolz, dass ich es jetzt geschafft habe. Hast du einen Lieblingsdrehpartner oder eine Drehpartnerin hier am Set?

Ich drehe mit allen sehr gerne! Wenn ich eine Person nennen müsste, dann wäre das Jo Weil. In der Serie spielt er meinen Vater und wir hatten von Anfang an eine schöne Verbindung. Ich freue mich immer, wenn ich mit ihm zusammen Drehen darf. Gab es einen Moment am Set, den du nicht vergessen wirst? Das war meine allererste Szene! Ich war total aufgeregt und habe realisiert: Ich bin jetzt wirklich hier. Alle am Set waren super lieb und haben mir meine erste Aufregung nehmen können.

In dem Moment habe ich zum ersten Mal verstanden, dass ich jetzt ein Teil von 'Sturm der Liebe' sein darf. Hannah Werner

Ihr Tipp für das neue Traumpaar Bald wird das neue Traumpaar verkündet. Hast du ein Liebesgeheimnis, dass du den beiden mit auf den Weg geben würdest? Ich würde auf mein Bauchgefühl hören. Oft merkt man schon sehr früh, wer die richtige Person für einen ist. Das hilft mir immer!