Verhängnisvolle Beobachtung Das erwartet dich bei "Sturm der Liebe" ab 26. Januar: Können sich Fannys und Kilian noch vertrauen?

Während Christoph Massimo eine Falle stellt und Larissas Zukunft auf dem Spiel steht, sorgen Eifersucht, ein Liebesgeständnis und ein neuer Förster für Aufregung Das erwartet dich in der Woche ab 26. Januar bei "Sturm der Liebe".

Neues Gesicht, neue Liebe In der Liebe bleibt es weiterhin kompliziert: Larissa (Anna Karolin Berger) spinnt eine weitere Intrige gegen Fanny (Johanna Graen), um Kilian (Anthony Paul) näherzukommen. Leo (Aurel Klug) lässt sich auf ein überraschend schönes Dinner mit Elias (Orlando Lenzen) ein, nur um kurz darauf von Eifersucht überrollt zu werden. Lale (Yeliz Simsek) wiederum erkennt ein gut gehütetes Geheimnis und steht Leo unerwartet zur Seite. Mit der Ankunft des neuen Försters Marlon (Frederik Bott) werden schließlich nicht nur Herzen, sondern auch das Leben in Bichlheim gehörig durcheinandergewirbelt.

Folge 4529 (Montag, 26. Januar): Zerplatzte Träume Christoph (Dieter Bach) will nicht, dass Massimo (Philip Birnstiel) immer mehr Einblick in die Geschäfte des "Fürstenhofs" bekommt. Er ist zwar besänftigt, da der Privatdetektiv nichts gefunden hat, wird jedoch erneut misstrauisch, als Hildegards (Antje Hagen) Handtasche fast gestohlen wird. Gemeinsam mit Katja (Isabell Stern) stellt er Massimo eine Falle. Kilian ist entsetzt, dass sein Bruder die Scheinehe auffliegen lassen möchte und damit auch seinem Traum vom eigenen Restaurant im Weg stehen würde. Larissa gerät in Panik, als sie erfährt, was Yannik vorhat. Sie bittet Sophia um Hilfe. Als Olivia (Soraya Bouabsa) Elias und Leo trifft, lädt sie Leo spontan zum Abendessen ein. Trotz Elias’ Unbehagen sagt Leo zu, und der Abend wird überraschend schön. Am nächsten Tag weckt ein neugieriger Blick auf einen anderen Mann Leos Eifersucht.

Folge 4530 (Dienstag, 27. Januar): Falsche Wahrnehmung Larissa zeigt sich nach der Prüfung durch das Familiengericht siegessicher. Fanny hingegen leidet an ihren unterdrückten Gefühlen. Als Alfons (Sepp Schauer) mitbekommt, wie unglücklich sie ist, wirft er Larissa vor, ihr zu viel zuzumuten. Larissa schert sich nicht weiter um Alfons' Worte. Erst als eine Prüferin im Hotel auftaucht und auch Alfons ein paar Fragen stellen möchte, wird sie nervös. Katja und Christoph schaffen es nicht, Massimo als Betrüger zu entlarven. Darum redet Werner (Dirk Galuba) den beiden ins Gewissen, solche Aktionen künftig zu unterlassen. Lale und Fritz (Thimo Meitner) begeistern beim Betriebsfest alle mit ihrem Entfesselungstrick. Den Sieg heimsen allerdings Yannik (Jo Weil) und Olivia mit ihrer Illusionsshow ein. Als Trost gibt Lale Fritz einen Kuss …

Folge 4531 (Mittwoch, 28. Januar): Hinterhältige Wut-Attacke Larissa kann aufatmen, da Alfons sie nicht verraten hat. Doch dann erfährt sie, dass die Prüferin noch Zweifel wegen Fanny hat. Vor Kilian kann sich Larissa beherrschen, zerstört aus lauter Wut auf Fanny aber anschließend deren Pflanze. Fritz will Lale endlich seine Gefühle gestehen, doch dann verlässt ihn der Mut. Als er ihren verlorenen Ohrring findet, zeigt sich Lale beeindruckt und schwärmt über ihn bei Fanny. Die wird hellhörig und fragt ihre Freundin, ob sie sich in Fritz verliebt hat. Gefühlvoll wird es auch bei Sophia (Krista Birkner): Sie hatte gehofft, Christoph würde zu ihr halten. Da dem nicht so ist, will sie den "Fürstenhof" vielleicht verlassen. Als Christoph heimlich mitbekommt, dass Sophia ihn vor Werner verteidigt, wird er nachdenklich und bietet ihr eine strategische Partnerschaft an, die sie eigentlich nicht abschlagen kann.

Folge 4532 (Donnerstag, 29. Januar): Angst vor Machtverlust Als Fanny die zerstörte Pflanze entdeckt, ist sie traurig, da sie für ihre Beziehung zu Kilian steht. Während sie die Pflanze ins Gewächshaus bringt, überlegt sie, wer zu so einer Gemeinheit fähig ist. Larissa beteuert vor Kilian, dass sie die Pflanze nicht ruiniert hat und setzt mit ihm eine neue ein. Währenddessen kommt es zu einem intimen Moment, den Fanny geschockt beobachtet. Lale streitet gegenüber Fanny ab, in Fritz verliebt zu sein. Sie kann sich nicht vorstellen, nach Theos Tod jemals wieder zu lieben. Diese Gedanken vertraut sie Christoph an. Der ist mit seinen eigenen Problemen beschäftigt: Er sieht ein, dass Sophia ihm ihre Hotelanteile nicht verkaufen will. Wünscht sich aber trotzdem eine gemeinsame Zukunft. Als er für ein Essen mit ihr teuren Champagner ordert, befürchtet Christoph, dass die beiden gemeinsame Sache machen könnten und er seinen Einfluss im Hotel verlieren könnte.

