Das sagen die Zuschauer:innen
"Neues Traumpaar?": So reagieren die Fans auf die "Sturm der Liebe"-Neuzugänge
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Seit diesem Mittwoch ist klar: Nach der Sommerpause verstärken drei Neuzugänge das Ensemble von "Sturm der Liebe". Doch was halten die Fans von dem Cast-Zuwachs? Auf Social Media wird fleißig darüber diskutiert.
"Sturm der Liebe" im ONE-Livestream auf Joyn
Diese Stars sind neu dabei
Neu im Fürstenhof ist unter anderem Jaime Ferkic, der die Rolle des charmanten Sommeliers Massimo Foghetti aus Südtirol übernimmt. Hannah Werner spielt die 17-jährige Frida Rudloff, die sich mehr Freiheit im Leben wünscht und sich daher nach ihrem Schulabschluss gegen eine Ausbildung entscheidet und stattdessen Influencerin werden will.
Der dritte Neuzugang im Bunde ist Daniela Ziegler, die die Gastrolle der Mona Fischer übernehmen wird. Mona hat bereits viele Höhen und Tiefen im erlebt. Nach tragischen Schicksalsschlägen will sie im Fürstenhof nun endlich einen Ort finden, an dem sie sich wieder zu Hause fühlen kann.
Das sagen die "Sturm der Liebe"-Fans
Auf Instagram lassen die Fans die Verkündung der Neuzugänge natürlich nicht unkommentiert. Einige freuen sich vor allem über Daniela Ziegler. "Wow, Daniela Ziegler! Ein Klassiker, sehr cool" und "Ich bin mega gespannt auf Daniela Ziegler. Eine Lieblings-Schauspielerin von mir", schwärmen etwa zwei User:innen.
Auch in den Rollen Frida und Massimo sehen die Social-Media-Nutzer:innen viel Potenzial. Einige vermuten sogar, dass Massimo der neue Traummann sein könnte. "Wer weiß, vielleicht wird ja Massimo der neue Traummann?", fragt sich ein Fan. Ein:e weiter:e Nutzer:in schreibt: "Da kommt das neue Paar! Frida Rudloff und Massimo!"
Andere User:innen glauben wiederum, dass Massimo sich in Olivia (gespielt von Soraya Bouabsa) verlieben könnte. Olivia bandelt derzeit eigentlich mit Adam Fischer (gespielt von Philip Birnstiel) an. Der ehemalige Polizist arbeitete als verdeckter Ermittler und gab sich nach einem Unfall als Alexander Saalfelds unehelicher Sohn Massimo Foghetti aus. Der echte Massimo war im Krankenhaus sein Bettnachbar gewesen, fiel dann aber ins Koma, bevor Adam an den Fürstenhof kam. Monatelang spielte er am Fürstenhof den verlorenen Sohn. Doch jetzt kommt der echte Massimo an den Fürstenhof. Die Fans sind sich einig: "Das ist eine spannende Konstellation - Massimo zusammen mit Adam!"
Wie es bei "Sturm der Liebe" weitergeht und ob Massimo wirklich der neue Traummann ist, bleibt abzuwarten.
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