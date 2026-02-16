zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Nostalgie am "Fürstenhof"

Sturm der Liebe: Henriette Richter-Röhl reist 20 Jahre zurück

Veröffentlicht:

von Buzzwoo

Die Schauspielerin lässt alte Zeiten aufleben und teilt seltene Einblicke vom Set von „Sturm der Liebe“.

Bild: picture alliance / SULUPRESS.DE

Vor über 20 Jahren verzauberte Henriette Richter-Röhl als Laura Mahler die Zuschauer:innen von "Sturm der Liebe". Jetzt nimmt sie ihre Follower:innen auf eine nostalgische Reise mit - inklusive Setfotos, alten Kolleg:innenen und jeder Menge Erinnerungen.

Ein Blick zurück auf den "Fürstenhof"

Henriette Richter-Röhl (44) feierte mit 23 als Laura Mahler ihren Durchbruch in der beliebten ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". Zusammen mit Gregory B. Waldis (58) bildete sie das erste große Liebespaar der Serie - ein Duo, das Fans bis heute begeistert.

Zwei Jahrzehnte später teilt sie auf Instagram alte Setbilder und weckt Erinnerungen an die Anfangszeit. "Vor 20 Jahren am Set von 'Sturm der Liebe'", schreibt sie zu ihrer Galerie und zeigt Momente, die nicht nur sie selbst nostalgisch stimmen.

Alte Erinnerungen

Die Fotos zeigen Henriette eng verbunden mit Ex-Kollegin Miriam Krause beim vertrauten Kuss und mit Serienbruder Lorenzo Patané. Auch Christof Arnold und Wayne Carpendale tauchen in den Aufnahmen auf und bringen die Erinnerungen zurück zu dramatischen Szenen und romantischen Momenten am "Fürstenhof".

Die Fans sind begeistert: Kommentare wie "Ist das schon so lange her?" oder "Perfekt, du in deiner Rolle als Laura!" zeigen, dass die Serie auch nach all den Jahren einen besonderen Platz in den Herzen der Zuschauer:innen hat.

Nach "Sturm der Liebe": Theater und TV

Henriette Richter-Röhl hat die Serie längst hinter sich gelassen, bleibt aber der Bühne und der TV-Welt treu. Zuletzt war sie unter anderem in "Der Galicien-Krimi: Die Tote vom Jakobsweg" und "Ich hab den Weihnachtsmann geküsst" zu sehen. Auf der Theaterbühne ist sie seit 2019 regelmäßig aktiv, zuletzt in der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin mit einer Hauptrolle in "Das perfekte Geheimnis".

Auch nach 20 Jahren zeigt Henriette, dass sie sich erfolgreich weiterentwickelt hat, ohne die nostalgischen Erinnerungen an den "Fürstenhof" je zu vergessen.

