Vor über 20 Jahren verzauberte Henriette Richter-Röhl als Laura Mahler die Zuschauer:innen von "Sturm der Liebe". Jetzt nimmt sie ihre Follower:innen auf eine nostalgische Reise mit - inklusive Setfotos, alten Kolleg:innenen und jeder Menge Erinnerungen.

Ein Blick zurück auf den "Fürstenhof" Henriette Richter-Röhl (44) feierte mit 23 als Laura Mahler ihren Durchbruch in der beliebten ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". Zusammen mit Gregory B. Waldis (58) bildete sie das erste große Liebespaar der Serie - ein Duo, das Fans bis heute begeistert. Zwei Jahrzehnte später teilt sie auf Instagram alte Setbilder und weckt Erinnerungen an die Anfangszeit. "Vor 20 Jahren am Set von 'Sturm der Liebe'", schreibt sie zu ihrer Galerie und zeigt Momente, die nicht nur sie selbst nostalgisch stimmen.

Alte Erinnerungen Die Fotos zeigen Henriette eng verbunden mit Ex-Kollegin Miriam Krause beim vertrauten Kuss und mit Serienbruder Lorenzo Patané. Auch Christof Arnold und Wayne Carpendale tauchen in den Aufnahmen auf und bringen die Erinnerungen zurück zu dramatischen Szenen und romantischen Momenten am "Fürstenhof". Die Fans sind begeistert: Kommentare wie "Ist das schon so lange her?" oder "Perfekt, du in deiner Rolle als Laura!" zeigen, dass die Serie auch nach all den Jahren einen besonderen Platz in den Herzen der Zuschauer:innen hat.

