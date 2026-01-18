Zum 80. Geburtstag Mit Wayne und Annemarie: Howard Carpendale genießt London-Reise mit Familie Veröffentlicht: 18.01.2026 • 08:37 Uhr von spot on news Starker Familienzusammenhalt: Howard Carpendale mit Ehefrau Donnice. Bild: Imago Images / Gartner

Mit einem London-Trip im Kreise seiner Liebsten ist Howard Carpendale wohl zu seinem 80. Geburtstag überrascht worden. Mit Sohn, Schwiegertochter, Enkel, Ehefrau und Ex-Frau ging es in die britische Hauptstadt.

Zum 80. Geburtstag hat Schlagerstar Howard Carpendale offenbar ein ganz besonderes Geschenk erhalten. Wie aus der Instagram-Story seiner Schwiegertochter Annemarie Carpendale (48) am Samstagmittag hervorgeht, flog seine Familie mit ihm in die britische Hauptstadt.

Restaurantbesuch in Notting Hill Mit dabei waren demnach auch noch Carpendales Sohn Wayne (48), Enkelsohn Mads (7), Ehefrau Donnice und Ex-Frau Claudia. Der Trip stellte wohl eine Überraschung zum runden Ehrentag für den Schlagerstar dar, denn Annemarie Carpendale fügte einem Clip vom Flughafen die Worte "Surprise" und "Happy Birthday" hinzu. Die Familie war kurz vor dem Einsteigen in den Flieger. Auch das Ziel verriet die "taff"-Moderatorin. Zu einer britischen Flagge schrieb sie: "London callin'". Untermalt hatte sie die Szene mit Lenny Kravitz' Song "Happy Birthday". Die Gruppe ist gut in der Metropole gelandet, wie sie später mit einem weiteren Clip zeigte. Die Carpendales besuchten das australische Lokal "Granger & Co." im Stadtteil Notting Hill. Dort ließen sie es sich schmecken. Zu dem Lied "She" von Elvis Costello schwenkte Annemarie Carpendale über den Tisch, auf dem mehrere leere Teller zu sehen waren. Gut gelaunt strahlte "La Familia", wie die 48-Jährige schrieb, in die Kamera.

Emotionaler Glückwunsch von Wayne Carpendale Dass Howard Carpendale es neben seiner erfolgreichen Karriere auch geschafft hat, ein glückliches Privatleben aufzubauen, zeigte auch das Geburtstags-Posting von Sohn Wayne. Der Schauspieler und Moderator gratulierte seinem Vater am 14. Januar rührend. Er veröffentlichte ein Video mit vielen gemeinsamen Aufnahmen aus den vergangenen Jahrzehnten. Dazu lobte er seinen Vater als seinen "besten Freund" und für dessen Werte wie Fairness, Bodenständigkeit und Haltung. "Du hast nie Autorität eingefordert, du hattest sie einfach, weil du du bist", sagte er etwa, oder auch: "Du hast nicht kontrolliert, du hast gelassen." Er kenne keinen Menschen auf der Welt, der mit Erfolg so gelassen, so cool umgehe. Sein Vater sowie seine Mutter Claudia hätten ihm "bedingungslose Liebe" vermittelt und gezeigt, was Familie ist. Sie seien "ein Team, eine Einheit". Er freue sich auch, dass der Sänger so viel Zeit mit seinem Enkel Mads verbringen könne und wünschte den beiden noch viele gemeinsame Jahre zusammen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen