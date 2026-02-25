Letzte Chancen "Sturm der Liebe"-Vorschau ab 23. Februar: Kann Sophia ihren Plan durchziehen? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Larissa (Anna Karolin Berger, l.) berichtet Sophia (Krista Birkner) über den Abend mit Kilian (Anthony Paul). Bild: ARD / WDR / Christof Arnold

Während bei Kilian, Fanny und Larissa Gefühlschaos herrscht, schmiedet Sophia Pläne und Leo erhält die Chance seines Lebens! Was dich sonst noch in der Woche ab 23. Februar bei "Sturm der Liebe" erwartet, siehst du in der Wochen-Vorschau.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Wichtiger Programm-Hinweis zu "Sturm der Liebe" "Sturm der Liebe"-Fans müssen am Freitag, 27. Februar, auf eine neue Folge ihrer Lieblings-Telenovela verzichten, da die ARD die "Sportschau" und den "Weltcup nordische Kombination" überträgt.

Neue Möglichkeiten Leo (Aurel Klug) steht vor einer schweren Entscheidung: Er will sich vor seiner Mannschaft outen und mit Elias zusammen sein, doch ein Angebot von Talent-Scout Mario Basler (spielt sich selbst) eröffnet ihm plötzlich die Chance auf eine Profi-Karriere. Während Elias (Orlando Lenzen) enttäuscht ist, lässt sich Leo auf ein Probetraining im Profi-Verein ein. Auch am Fürstenhof brodelt es: Erik (Sven Waasner) bringt sich in Schwierigkeiten, um Massimo (Philip Birnstiel) zu schützen, der wiederum Ungereimtheiten rund um den Golfplatz entdeckt. Als bei Marlon (Frederik Bott) Hinweise auf eine seltene Luchs-Spur auftauchen, gerät das Bauprojekt ins Wanken.

"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn Mo-Fr um 15:10 Uhr hier kostenlos streamen

Folge 4542 (Montag, 23. Februar): Kurz vorm Durchbruch Leo will sich endlich vor seinem Team outen und aus der Mannschaft aussteigen, um mit Elias eine Beziehung führen zu können. Doch gerade, als er Tacheles reden will, steht plötzlich Talentscout Mario Basler vor der Tür und will Leo groß herausbringen. Wie wird sich Leo entscheiden? Erik verteidigt Massimo vor Werner (Dirk Galuba) und behauptet, das Geld selbst abgehoben zu haben. Das bringt Erik in ernsthafte Schwierigkeiten, da Werner Massimo nur geschützt hat, weil er zur Familie gehört. Als er erkennt, dass er am "Fürstenhof" kein Geld mehr beschaffen kann, will er endgültig abreisen. Doch dann kommt alles anders als gedacht. Kilian (Anthony Paul) sagt Larissa (Anna Karolin Berger) ab und trifft sie zufällig in der Pianobar. Bei einem Tanz kommen sie sich näher …

Folge 4543 (Dienstag, 24. Februar): Kalte Füße Als Kilian zufällig auf Fanny (Johanna Graen) trifft, ist die Stimmung angespannt und nichts ist mehr wie früher. Stattdessen schwärmt Larissa von ihrem Abend mit Kilian und spürt, wie er langsam Gefühle für sie entwickelt. Sie möchte ihn in der Almhütte überraschen und bekommt dann doch kalte Füße. Leo entscheidet sich für ein Probetraining beim Talent-Scout Mario Basler, was Elias ziemlich enttäuscht. Offiziell redet er Leo gut zu, damit dieser herausfinden kann, ob er sich doch eine Karriere als Profifußballer vorstellen kann. Der Talent-Scout spürt, dass Leo blockiert ist, und möchte herausfinden, warum. Fritz (Thimo Meitner), der keinen Kontakt zu seinem Vater möchte, ist überfordert, als dieser ihn um ein Treffen bittet. Er berichtet Olivia (Soraya-Keltoum Bouabsa) bei ihrem Date von den Problemen mit seinem Vater und ist überrascht, dass auch Olivia anscheinend Schwierigkeiten mit ihrem Vater hat. Näheres verrät sie jedoch nicht und beschließt, bei Fritz erst mal auf Abstand zu gehen.

Große Chance Leo (Aurel Klug, l.) sagt Talentscout Mario Basler ein Probetraining zu. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Folge 4544 (Mittwoch, 25. Februar): Überraschende Erkenntnisse Die geologischen Arbeiten auf dem Golfplatz dauern länger als gedacht, was Christoph (Dieter Bach) und Sophia (Krista Birkner) Sorgen bereitet. Da Massimo wieder beim Golfplatz-Projekt mitmischt, befürchten sie, dass er Wind davon bekommen könnte, und schicken ihn auf eine Geschäftsreise. Vor seiner Abreise besucht er seinen Opa im Krankenhaus und merkt, dass auf dem Golfplatz etwas nicht stimmt. Nachdem Kilian Larissa seine Gefühle gesteht, denkt er, dass sie diese nicht erwidert. Ihre Antwort stürzt ihn weiter ins Chaos. Er sucht Abstand und trifft völlig aufgelöst auf Fanny. Er gibt ihr indirekt die Schuld an seiner Misere, indem er sagt, dass das alles nicht passiert wäre, wenn sie ihn nicht verlassen hätte. Leo redet sich vor seiner Mutter Katja (Isabell Stern) ein, dass seine Entscheidung für die Fußballkarriere richtig war. Als er von Mario Basler erfährt, dass schon am nächsten Tag ein Probetraining stattfindet, verspürt er zum ersten Mal richtige Vorfreude, und Elias muss sehen, wie Leo sein neues Leben beginnt.