Köln-Erinnerungen "Ich war mit Oliver Pocher zusammen": Annemarie Carpendale über ihre Zeit vor "taff" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Annemarie Carpendale und Oliver Pocher waren zwei Jahre lang ein Paar. Bild: Joyn / Marina Geckeler, Joyn / Steffen Z Wolff

Heute gehört Annemarie Carpendale zu den bekanntesten Gesichtern von ProSieben. Doch bevor sie bei "taff" durchstartete, führte ihr Weg über Köln, ein BWL-Studium, die Musikbranche und VIVA - und auch Oliver Pocher spielte damals eine Rolle.

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Fünf Stunden Köln - für Annemarie Carpendale offenbar genug, um gedanklich einige Jahre zurückzureisen. Die "taff"-Moderatorin ist in ihrer früheren Wahlheimat unterwegs und teilt den Besuch mit ihren Follower:innen auf Instagram. In ihrer Story schreibt sie:

Ich war heute fünf Stunden in Köln und hatte sogar noch Zeit für mich. Annemarie Carpendale

Annemarie Carpendale lebte sieben Jahre in Köln Doch Köln ist für die 48-Jährige weit mehr als ein kurzer Zwischenstopp. Bevor ihre lange Karriere bei ProSieben begann, spielte sich hier ein wichtiger Teil ihres Lebens ab.

Wusstet ihr, dass dies sieben Jahre meine absolute Lieblingsstadt war? Annemarie Carpendale

Damals hieß sie noch Annemarie Warnkross. Nach dem Abitur begann sie ein BWL-Studium in Köln. Doch statt später ausschließlich in der Wirtschaft zu arbeiten, zog es sie zunehmend ins Rampenlicht. Von 2000 bis 2005 gehörte sie zur Popgruppe Bellini. In ihrer Story fasst Carpendale diese Phase knapp zusammen: Sie habe in Köln "BWL studiert" und "bei Bellini gesungen". Damit war ihr Weg allerdings noch längst nicht festgelegt. Eine weitere Station brachte sie schließlich näher an den Job, für den sie heute bekannt ist.

Von VIVA führte ihr Weg zu "taff" 2004 stand Carpendale beim Musiksender VIVA vor der Kamera und moderierte unter anderem "Club Rotation". Auch daran erinnert sie mit den Worten, sie habe in Köln "bei VIVA moderiert". Wenig später folgte der entscheidende Karriereschritt. In ihrer Story verrät die Moderatorin, sie sei nur aus einem Grund aus der Stadt gegangen:

ProSieben hat mir ein sehr verführerisches Angebot gemacht. Annemarie Carpendale

Das nahm sie offenbar gerne an: Am 7. März 2005 moderierte sie zum ersten Mal "taff". Aus dem damaligen Wechsel wurde eine außergewöhnlich lange Zusammenarbeit. Mehr als 20 Jahre später gehört Carpendale noch immer zu den bekanntesten Gesichtern des ProSieben-Magazins.

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Auch Oliver Pocher gehört zu ihren Kölner Erinnerungen Annemarie Warnkross (heute Carpendale) und Oliver Pocher: Damals war das Paar regelmäßig zu Gast auf roten Teppichen. Bild: imago images/Eventpress

Doch Carpendales Rückblick dreht sich nicht ausschließlich um ihre beruflichen Anfänge. Fast beiläufig erwähnt sie in der Story auch einen prominenten Mann aus ihrer Vergangenheit:

Ich war mit Oliver Pocher zusammen. Annemarie Carpendale

Carpendale und der Comedian waren von 2002 bis 2004 ein Paar. Zu dieser Zeit trug sie noch ihren Geburtsnamen Warnkross. Beide arbeiteten damals bei VIVA. Ihr heutiges Privatleben sieht längst anders aus. Seit 2013 ist Annemarie mit Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale verheiratet, 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Aus den sieben Jahren in ihrer einstigen Lieblingsstadt ist inzwischen also eine Erinnerung geworden. Ohne diese Zeit hätte Carpendales Karriere allerdings womöglich einen ganz anderen Weg genommen.