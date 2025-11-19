Wie bitte?!
"Ich habe mich als Drogendealer probiert": Ex-"Tatort"-Star gesteht Jugendsünde
Mit einer ehrlichen Beichte hat sich Schauspieler und "Tatort"-Ex Daniel Donskoy bei "Hot Ones" ungewöhnlich persönlich gezeigt - und offen über einen jugendlichen Fehltritt gesprochen, der so gar nicht zum heutigen Bild des international gefragten Darstellers passt.
Ein spontaner Abstecher in die falsche Welt
Daniel Donskoy ist wohl kein Unschuldslamm, wie er in einem Gespräch bei "Hot Ones" mit Moderator Sean Evans gesteht. Dieser wollte wissen, ob der ehemalige "Tatort"-Rechtsmediziner in seiner Rolle als Trickbetrüger in der Serie "Sankt Maik" auch eigene Erfahrungen verarbeitet habe.
Ich habe mich als Drogendealer probiert.
Allerdings sei dieser Versuch eher ein peinliches Intermezzo als ein ernsthafter Ausflug ins kriminelle Milieu gewesen, ergänzt er.
Damals arbeitete er in einer Berliner Bar, war noch Teenager und wollte wohl einfach seine Jugend genießen. Ein Bekannter, der selbst mit Drogen handelte, überließ ihm eine kleine Menge. Donskoy wollte sie weiterverkaufen.
Meine Karriere hat einen Abend gedauert.
Donskoy gibt gleich wieder auf
Die Methode, mit der der junge Donskoy sein vermeintliches "Geschäft" vorbereitete, könnte aus einem "Tatort" stammen.
Ich habe eine Streichholzpackung aus der Bar genommen - auch sehr clever, mit der Aufschrift der Bar. Habe die Streichhölzer rausgemacht, es abgewogen und dann in die Streichholzpackung getan.
Doch bevor er den improvisierten Deal überhaupt durchführen konnte, endete sein Ausflug als Drogendealer auch schon: Zwei junge Männer stellten ihn vor der Bar zur Rede, machten ihm deutlich, dass er mit diesem Versuch in Kreise geraten sei, die er selbst nicht einschätzen könne.
Für den Teenager war das Erlebnis einschneidend genug, um den Versuch sofort zu beenden - und nie wieder darüber nachzudenken.
