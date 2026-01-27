Erster großer Einsatz Tijan Nije: Wird der Schauspieler nun öfter beim "Tatort" zu sehen sein? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von spot on news Patrice Schipper (Tijan Njie) vom KDD muss spontan bei den "Tatort"-Ermittlungen unterstützen. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel

Tijan Njie sprang in der neuesten Folge des Bremer "Tatorts" kurzfristig ein und unterstützte die Kommissarinnen Moormann und Selb bei ihrem Fall. Bekannt ist der Schauspieler bislang vor allem aus "Alles was zählt" und dem Milli-Vanilli-Film. Für Njie ist es der erste Auftritt im ARD-Krimi - doch bleibt es bei diesem einen Einsatz oder könnte es ein Wiedersehen geben?

Am vergangenen Sonntag lief der neuen Bremer "Tatort: Wenn man nur einen retten könnte" (25. Januar in der ARD). In ihrem achten Fall bekam Kommissarin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 36) Verstärkung, nachdem ihre Kollegin Linda Selb (Luise Wolfram, 38) verletzt ins Krankenhaus musste. Ab dann an ihrer Seite: Tijan Njie (33) als charmanter KDD-Beamter Patrice Schipper, genannt "Prince". Da kam sogar die sonst so kühle Moormann ins Flirten. Nije dürfte dem TV-Publikum vor allem aus seiner Zeit bei "Alles was zählt" bestens vertraut sein, wo er von 2018 bis 2021 die Rolle des Moritz "Mo" Brunner verkörperte. 2020 tanzte er sich bei "Let's Dance" mit Partnerin Kathrin Menzinger auf den vierten Platz. Seinen bisherigen Karrierehöhepunkt stellte 2023 das Milli-Vanilli-Biopic "Girl You Know It's True" dar, in dem er die Hauptrolle als 1998 verstorbener Bühnenkünstler Rob Pilatus spielte.

Zum ersten Mal im Sonntagskrimi Für den Wahl-Kölner war es sein erster Einsatz in einem "Tatort". "Das ist in der deutschen Fernsehkultur ein sehr traditionsreiches Format und jeder Schauspieler ist glücklich darüber, wenn er bei so einem TV-Krimi eine Rolle bekommt", verriet er im Gespräch mit der "Westdeutschen Zeitung". Zwar stand er bereits für "SOKO München" und "SOKO Köln" vor der Kamera, doch der "Tatort" sei eben etwas Besonderes. Deshalb stürzte sich Nije auch tief in die Vorbereitung auf seine Rolle. Dazu schaute er sich diverse Krimis an und traf sich mit einem echten Kommissar, um dessen Berufsalltag kennenzulernen. "Da geht es dann auch um ganz kleine Dinge, wie das Duzen oder Siezen unter Kollegen bei der Polizei, das Verhalten vor Ort am Tatort oder die Befragung von Zeugen", so der Schauspieler. Der Kommissar war auch während der Dreharbeiten am Set dabei und beriet das Team.