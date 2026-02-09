Der Schauspieler im Porträt Kölner "Tatort"-Star Klaus J. Behrendt: Seine Karriere begann als Bergmechaniker Aktualisiert: Vor 43 Minuten von Sylvia Loth Der "Tatort"-Schauspieler Klaus J. Behrendt bei einem Fototermin zum 98. Kölner "Tatort: Der Glücklichmacher" im Kölner Villenviertel in Hahnwald. Bild: Panama Pictures

Seit knapp 30 Jahren ermittelt Klaus J. Behrendt als Kommissar Max Ballauf im Kölner "Tatort" - eine der langlebigsten Rollen des deutschen Fernsehens. Gemeinsam mit Dietmar Bär bildet Behrendt ein Ermittlerduo, das nicht nur im "Tatort", sondern auch durch soziales Engagement überzeugt.

Steckbrief Name : Klaus J. Behrendt

Geburtstag: 7. Februar 1960

Geburtsort : Hamm

Wohnort : Berlin

Größe : 1,79 Meter

Familienstand : verheiratet

Kinder: zwei Söhne und eine Tochter aus erster Ehe Seit 1997 kennt ein Millionenpublikum Klaus Johannes Behrendt (66) als Kommissar Max Ballauf im Kölner "Tatort". Er ist direkt, unbequem und empathisch. Ballauf mischt sich ein und bringt sein ganzes Herzblut in die Ermittlungen ein. Dabei bildet er oft einen Gegenpart zu seinem rauen Kollegen Freddy Schenk (Dietmar Bär, 65). Die beiden sind durch ihr gemeinsames Engagement für den Berliner Verein "pro futura", der sich für Jugendliche und Langzeitarbeitslose einsetzt, weit über den "Tatort" hinaus miteinander verbunden.

Vom Bergmechaniker zum "Tatort"-Kommissar Nach seinem Schulabschluss machte Behrendt von 1977 bis 1980 zunächst eine Ausbildung zum Bergmechaniker und arbeitete im Steinkohlenbergwerk von Ibbenbüren. Anschließend absolvierte er eine Schauspielausbildung in Hamburg. Seine ersten Auftritte im "Tatort" hatte Behrendt bereits Anfang der Neunziger. Von 1992 bis 1994 unterstützte er in acht Folgen als Ermittler Max Ballauf den Düsseldorfer Kommissar Bernd Flemming (gespielt von Martin Lüttge). Seit 1997 ist er fester Bestandteil des Kölner Duos und hat sich einen festen Platz in den Herzen vieler "Tatort"-Fans erspielt. Über seine "Tatort"-Rolle sagt er:

Ich glaube, wir sind mit dem großem Glück gestartet, gleich am Anfang sehr, sehr gute Geschichten zu erzählen. [...] Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Klaus J. Behrendt

TV-Highlights mit Klaus J. Behrendt Neben seiner Paraderolle im "Tatort" erhielt er mit der 12-teiligen ZDF-Politserie "Kanzleramt" (2005) große Aufmerksamkeit. Darin verkörpert er den fiktiven Bundeskanzler Andreas Weyer. Als verwitweter Bundeskanzler kämpft Weyer nicht nur mit politischen Krisen, sondern auch mit dem Privatleben seiner Tochter Nina. Auch der SAT.1-Film "Das Wunder von Lengede" (2003) sorgte für Aufsehen. Für den Fernseh-Zweiteiler diente das Grubenunglück von 1963 als Vorlage. Elf Personen waren damals für 14 Tage in völliger Dunkelheit unter Tage gefangen. So schließt sich der Kreis des ehemaligen Bergmechanikers Behrendt, der durch seine eigenen Erfahrungen unter Tage eine große Bereicherung für die Produktion war.

Patchwork-Glück Privat ist Klaus J. Behrendt ein Familienmensch. Seine Patchwork-Familie besteht aus drei Kindern aus seiner ersten Ehe, seiner zweiten Ehefrau Karin Deininger und deren Sohn aus einer früheren Beziehung. Er lebt mit seiner Frau in Berlin-Charlottenburg. Sein Sohn Tom aus erster Ehe machte vor einigen Jahren als Rugbyspieler für die deutsche Nationalmannschaft und beim FC St. Pauli auf sich aufmerksam.