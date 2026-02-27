Kaum wiederzuerkennen! So anders sah Ulrike Folkerts bei ihrem "Tatort"-Debüt vor 37 Jahren aus Veröffentlicht: Vor 37 Minuten von C3 Newsroom Über 35 Jahre spielt Ulrike Folkerts nun im "Tatort" mit. Wie sah sie am Anfang ihrer ARD-Karriere aus? Bild: IMAGO / APress

Als Ulrike Folkerts 1989 erstmals als Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal über den Bildschirm lief, war vieles anders - ihr Look, der Ton der Krimis, ja sogar das Bild von Frauen in Ermittlerrollen. Heute, 37 Jahre später, ist Folkerts eine der prägendsten Figuren der deutschen Fernsehgeschichte. Ein Blick zurück zeigt, wie sehr sich ihr Aussehen verändert hat.

"Tatort: Sashimi Spezial" läuft am 01. März 2026 um 20:15 Uhr: Kostenlos im Das Erste-Livestream auf Joyn!

Karrierebeginn auf der Bühne Bevor Ulrike Folkerts zur dienstältesten Ermittlerin im deutschen Fernsehen wurde, verlief ihr Karrierebeginn erstaunlich klassisch. Geboren am 14. Mai 1961 in Kassel, wuchs Ulrike Folkerts als mittleres von drei Kindern auf. Schon früh interessierte sie sich für Schauspiel, entschied sich aber bewusst für eine Ausbildung statt eines direkten Sprungs ins Rampenlicht. Ab 1982 studierte sie Schauspiel an der Hochschule für Theater und Musik Hannover. Dort lernte sie nicht nur Sprechtechnik, Rollenarbeit und Körperausdruck, sondern entwickelte vor allem die nüchterne, präzise Spielweise, die später zu ihrem Markenzeichen werden sollte. 1987 erhielt Folkerts ein Engagement am Staatstheater Oldenburg.

Der große Tatort-Erfolg Der entscheidende Wendepunkt für Folkerts kam 1989, als sie für den SWF zur neuen Ermittlerin im Tatort berufen wurde. Mit der Rolle der Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal betrat sie Neuland: Eine Frau allein an der Spitze eines Ermittlerteams hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Schon früh wurde deutlich, dass diese Besetzung keine Übergangslösung war. Bereits 1991 erhielt Folkerts ihre erste Nominierung für die Goldene Kamera als Nachwuchsschauspielerin.

"Tatort: Die Neue" (1989): So sah Ulrike Folkert früher aus Ulrike Folkert hat im "Tatort: Die Neue" aus 1989 eine sehr sachliche Ermittlerin gegeben. Charakteristischen waren damals für sie ihren kurzen Haare. Bild: imago / United Archives

Auch ganz andere Facetten Trotz des wachsenden "Tatort"-Erfolgs trat Folkerts auch in anderen Formaten auf. In den frühen 1990er-Jahren spielte sie unter anderem in der Serie "Wildbach" mit, später in Krimiformaten wie "Wolffs Revier" oder "Die Kommissarin". Besonders wichtig für ihre Karriereentwicklung waren die von ihr bewusst gesetzte Kontraste zur Odenthal-Figur - etwa in der TV-Komödie "Nur über meine Leiche", wo sie im Gegensatz zu ihrer "Tatort"-Rolle mit Humor und Ironie punkten konnte.

Ulrike Folkerts in "Nur über meine Leiche" (1994) 1994 hat Ulrike Folkerts (rechts) neben Katja Riemann (links) und Christoph M. Ort (mitte) in "Nur über meine Leiche" mitgespielt und dabei ihre ernste "Tatort"-Seite abgelegt. Bild: imago / United Archives

Ulrike Folkerts "Tatort"-Erfolg geht weiter Ein besonders wichtiger Baustein in den Anfangsjahren von Ulrike Folkerts als Ermittlerin ist die frühe "Tatort"-Folge "Tatort: Schwarzer Engel". Der Film gilt bis heute als eine der Episoden, in denen sich die Figur Lena Odenthal erstmals deutlich profilieren durfte. "Schwarzer Engel" entstand kurz nach Folkerts’ Einstieg in die Reihe und konfrontierte ihre Kommissarin bereits mit einem düsteren, psychologisch aufgeladenen Fall. Im Zentrum steht ein Mordfall, der tief in persönliche Abgründe führt und die Kommissarin moralisch und emotional herausfordert.

Als Ermittlerin in "Tatort: Schwarzer Engel" (1999) 1999 lieferte "Tatort: Schwarzer Engel" Ulrike Folkerts ein neues Karriere-Highlight. Bild: imago images / United Archives

Zwischen mutigen Rollen Mit dem Kinofilm "Wolke 9" zeigte Ulrike Folkerts 2008 eine Seite von sich, die viele Zuschauer:innen so nicht erwartet hätten. Der Film markiert einen bewussten Bruch mit dem Bild der kontrollierten, nüchternen Ermittlerin Lena Odenthal und gilt bis heute als eine ihrer mutigsten Rollenentscheidungen. "Wolke 9" erzählt eine intime Liebesgeschichte zwischen zwei älteren Menschen. Ulrike Folkerts spielt Else, eine Frau jenseits der 60, die sich unerwartet neu verliebt. Der Film spricht über Sexualität im Alter, über Nähe, Begehren und Verletzlichkeit. Themen, die im deutschen Kino lange kaum sichtbar waren.

Ulrike Folkerts bei der "Wolke 9"-Premiere (2008) In "Wolke 9" spielt Ulrike Folkerts eine ihrer mutigsten Rollen und zeigt, das Liebe auch im Alter möglich ist. Bild: imago stock&people

"Tatort"-Erfolg geht weiter Als der "Tatort: Taxi nach Leipzig" im Jahr 2013 ausgestrahlt wurde, war schnell klar: Diese Folge ist kein gewöhnlicher Sonntagskrimi. Der Film knüpfte bewusst an den gleichnamigen Tatort von 1970 an, der mit Kommissar Trimmel Fernsehgeschichte geschrieben hatte. Große Teile der Handlung spielen in einem Taxi - ein enger Raum, der den Fokus ganz klar auf die Figuren lenkt. Das Highlight? Die Kommissarinnen Lena Odenthal und Charlotte Lindholm, die zum ersten Mal aufeinandertreffen. Auch hier hat Ulrike Folkerts das Publikum überzeugen können.

Ulrike Folkerts als "Tatort"-Kommissarin (2016) Ulrike Folkerts bei der "Tatort"-Premiere in 2016. Von ihren kurzen Haaren hat sie sich mittlerweile verabschiedet. Bild: imago images / Eventpress