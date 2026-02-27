So anders sah Ulrike Folkerts bei ihrem "Tatort"-Debüt vor 37 Jahren aus

Kaum wiederzuerkennen!
Als Ulrike Folkerts 1989 erstmals als Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal über den Bildschirm lief, war vieles anders - ihr Look, der Ton der Krimis, ja sogar das Bild von Frauen in Ermittlerrollen. Heute, 37 Jahre später, ist Folkerts eine der prägendsten Figuren der deutschen Fernsehgeschichte. Ein Blick zurück zeigt, wie sehr sich ihr Aussehen verändert hat.
Karrierebeginn auf der Bühne
Bevor Ulrike Folkerts zur dienstältesten Ermittlerin im deutschen Fernsehen wurde, verlief ihr Karrierebeginn erstaunlich klassisch. Geboren am 14. Mai 1961 in Kassel, wuchs Ulrike Folkerts als mittleres von drei Kindern auf. Schon früh interessierte sie sich für Schauspiel, entschied sich aber bewusst für eine Ausbildung statt eines direkten Sprungs ins Rampenlicht.
Ab 1982 studierte sie Schauspiel an der Hochschule für Theater und Musik Hannover. Dort lernte sie nicht nur Sprechtechnik, Rollenarbeit und Körperausdruck, sondern entwickelte vor allem die nüchterne, präzise Spielweise, die später zu ihrem Markenzeichen werden sollte.
1987 erhielt Folkerts ein Engagement am Staatstheater Oldenburg.
Der große Tatort-Erfolg
Der entscheidende Wendepunkt für Folkerts kam 1989, als sie für den SWF zur neuen Ermittlerin im Tatort berufen wurde. Mit der Rolle der Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal betrat sie Neuland: Eine Frau allein an der Spitze eines Ermittlerteams hatte es bis dahin noch nicht gegeben.
Schon früh wurde deutlich, dass diese Besetzung keine Übergangslösung war. Bereits 1991 erhielt Folkerts ihre erste Nominierung für die Goldene Kamera als Nachwuchsschauspielerin.
Auch ganz andere Facetten
Trotz des wachsenden "Tatort"-Erfolgs trat Folkerts auch in anderen Formaten auf. In den frühen 1990er-Jahren spielte sie unter anderem in der Serie "Wildbach" mit, später in Krimiformaten wie "Wolffs Revier" oder "Die Kommissarin".
Besonders wichtig für ihre Karriereentwicklung waren die von ihr bewusst gesetzte Kontraste zur Odenthal-Figur - etwa in der TV-Komödie "Nur über meine Leiche", wo sie im Gegensatz zu ihrer "Tatort"-Rolle mit Humor und Ironie punkten konnte.
Ulrike Folkerts "Tatort"-Erfolg geht weiter
Ein besonders wichtiger Baustein in den Anfangsjahren von Ulrike Folkerts als Ermittlerin ist die frühe "Tatort"-Folge "Tatort: Schwarzer Engel". Der Film gilt bis heute als eine der Episoden, in denen sich die Figur Lena Odenthal erstmals deutlich profilieren durfte.
"Schwarzer Engel" entstand kurz nach Folkerts’ Einstieg in die Reihe und konfrontierte ihre Kommissarin bereits mit einem düsteren, psychologisch aufgeladenen Fall. Im Zentrum steht ein Mordfall, der tief in persönliche Abgründe führt und die Kommissarin moralisch und emotional herausfordert.
Zwischen mutigen Rollen
Mit dem Kinofilm "Wolke 9" zeigte Ulrike Folkerts 2008 eine Seite von sich, die viele Zuschauer:innen so nicht erwartet hätten. Der Film markiert einen bewussten Bruch mit dem Bild der kontrollierten, nüchternen Ermittlerin Lena Odenthal und gilt bis heute als eine ihrer mutigsten Rollenentscheidungen.
"Wolke 9" erzählt eine intime Liebesgeschichte zwischen zwei älteren Menschen. Ulrike Folkerts spielt Else, eine Frau jenseits der 60, die sich unerwartet neu verliebt. Der Film spricht über Sexualität im Alter, über Nähe, Begehren und Verletzlichkeit. Themen, die im deutschen Kino lange kaum sichtbar waren.
"Tatort"-Erfolg geht weiter
Als der "Tatort: Taxi nach Leipzig" im Jahr 2013 ausgestrahlt wurde, war schnell klar: Diese Folge ist kein gewöhnlicher Sonntagskrimi. Der Film knüpfte bewusst an den gleichnamigen Tatort von 1970 an, der mit Kommissar Trimmel Fernsehgeschichte geschrieben hatte. Große Teile der Handlung spielen in einem Taxi - ein enger Raum, der den Fokus ganz klar auf die Figuren lenkt.
Das Highlight? Die Kommissarinnen Lena Odenthal und Charlotte Lindholm, die zum ersten Mal aufeinandertreffen. Auch hier hat Ulrike Folkerts das Publikum überzeugen können.
Was macht Ulrike Folkerts heute?
Inzwischen 64 Jahre alt, ist Ulrike Folkerts nach ihrem "Tatort"-Debüt noch immer im Dienst. Seit ihrem ersten Auftritt als Lena Odenthal im Oktober 1989 hat sie mehr als 80 Fälle im Tatort gelöst und sich zu einer der prägendsten Figuren der deutschen TV-Landschaft entwickelt.
Und für ihre Fans gibt es gute Neuigkeiten: Am 01. März 2026 ist Ulrike Folkerts als Lena Odenthal im neuen "Tatort: Sashimi Spezial" zu sehen! Zusammen mit Johanna Stern ermittelt Odenthal diesmal in einem möglichen Mord an einem Lieferanten, der die beiden in die kriminellen Gefilde von Lieferdiensten führt.
