"Tatort" am Sonntag: Kommissarin Stern ermittelt undercover - setzt sie alles aufs Spiel?
Im "Tatort: Sashimi Spezial" wird ein junger Mann kurz nach seinem Besuch auf dem Polizeipräsidium überfahren, nachdem er eigentlich eine Anzeige erstatten wollte. LKA-Analystin Johanna Stern plagen Schuldgefühle und sie ermittelt bei seinem Fahrradkurierdienst Velopunks.
"Tatort: Sashimi Spezial" aus Ludwigshafen: Darum geht es
Johanna Stern (Lisa Bitter) macht sich große Vorwürfe: Ein junger Mann, der eine Anzeige wegen Drogenhandels aufgeben wollte, wird kurz nachdem er auf dem Präsidium war, überfahren. Aus lauter Schuldgefühlen will LKA-Analystin Stern undercover ermitteln. Sie vermutet Vorsatz, da Fahrerflucht vorliegt und Helmkamera sowie Tablet des Toten verschwunden sind. Stern schleust sich heimlich bei dem Fahrrad-Lieferdienst ein, für den Marc Weinert (Dario Scheffler) tätig war. Ihre Kollegin, "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), hält zunächst wenig von der Idee.
Kommissarin Stern: Undercover-Einsatz
Marcs Kolleg:innen vom Kurierdienst Velopunks halten sich an die offizielle Version eines tragischen Unfalls. Nicht zuletzt, weil sie die täglichen Revierkämpfe auf Ludwigshafens Straßen selbst nur zu gut kennen. Der Dienst ist als selbst verwaltetes Kollektiv entstanden: Mit starkem Zusammenhalt, Unabhängigkeit und enormem Einsatz versuchen sie, sich in einem umkämpften Markt zu behaupten.
Johanna Stern will mehr über den Toten und das Unternehmen herausfinden. Als sich kurzfristig die Gelegenheit bietet, schlüpft sie in Marcs Rolle und heuert selbst als Kurierfahrerin an, was Lena Odenthal sehr missfällt. Doch trotz ihrer Bedenken deckt die erfahrene Ermittlerin den Undercover-Einsatz, sogar vor dem Polizeidirektor. Auch sie glaubt, dass die Velopunks mehr wissen, als sie zugeben und womöglich tiefer in die Geschehnisse verstrickt sind.
Während Lena Odenthal gemeinsam mit ihren Kolleg:innen Mara Herman (Davina Fox) und Nico Langenkamp (Johannes Schweidweiler) die Geschäftsverbindungen des Kollektivs durchleuchtet, tritt Johanna - im wahrsten Sinne des Wortes - kräftig in die Pedale. Dabei gewinnt sie Einblicke in riskante Lieferaufträge und ein Arbeitsumfeld, das gefährlicher ist, als es auf den ersten Blick scheint.
Schwere Vorwürfe
Am liebsten würde Kripochef Kurt Breising (Bernd Hölscher) den Fall an die Verkehrspolizei abschieben und damit abhaken. Doch so schnell lassen sich Odenthal und Stern nicht von oben bremsen. Besonders Johanna Stern quält der Gedanke, Marc Weinert fortgeschickt zu haben: Wäre er womöglich noch am Leben, wenn sie seine Anzeige sofort aufgenommen hätte?
Johanna "Jo" ist schnell Teil des Velopunks-Teams, gewinnt Vertrauen und geht ein immer größeres Risiko ein, nur um ihre Tarnung zu halten. Als ihr bei Bikerin Lissi ein außergewöhnliches Tattoo auffällt, das perfekt zur Beschreibung einer flüchtenden Person vom Tatort passt, wittert sie eine heiße Spur. Sie glaubt sich kurz vor dem Ziel, ohne zu merken, dass sie sich längst selbst ins Visier manövriert hat.
Sashimi Spezial
