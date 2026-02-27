Weil Johanna Stern (Lisa Bitter, l.) als verdeckte Ermittlerin bei einem Kurierdienst eingestiegen ist, treffen sie und Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, r.) sich an einem neutralen Ort.

Im "Tatort: Sashimi Spezial" wird ein junger Mann kurz nach seinem Besuch auf dem Polizeipräsidium überfahren, nachdem er eigentlich eine Anzeige erstatten wollte. LKA-Analystin Johanna Stern plagen Schuldgefühle und sie ermittelt bei seinem Fahrradkurierdienst Velopunks.

Johanna Stern (Lisa Bitter) macht sich große Vorwürfe: Ein junger Mann, der eine Anzeige wegen Drogenhandels aufgeben wollte, wird kurz nachdem er auf dem Präsidium war, überfahren. Aus lauter Schuldgefühlen will LKA-Analystin Stern undercover ermitteln. Sie vermutet Vorsatz, da Fahrerflucht vorliegt und Helmkamera sowie Tablet des Toten verschwunden sind. Stern schleust sich heimlich bei dem Fahrrad-Lieferdienst ein, für den Marc Weinert (Dario Scheffler) tätig war. Ihre Kollegin, "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) , hält zunächst wenig von der Idee.

Kommissarin Stern: Undercover-Einsatz

Marcs Kolleg:innen vom Kurierdienst Velopunks halten sich an die offizielle Version eines tragischen Unfalls. Nicht zuletzt, weil sie die täglichen Revierkämpfe auf Ludwigshafens Straßen selbst nur zu gut kennen. Der Dienst ist als selbst verwaltetes Kollektiv entstanden: Mit starkem Zusammenhalt, Unabhängigkeit und enormem Einsatz versuchen sie, sich in einem umkämpften Markt zu behaupten.

Johanna Stern will mehr über den Toten und das Unternehmen herausfinden. Als sich kurzfristig die Gelegenheit bietet, schlüpft sie in Marcs Rolle und heuert selbst als Kurierfahrerin an, was Lena Odenthal sehr missfällt. Doch trotz ihrer Bedenken deckt die erfahrene Ermittlerin den Undercover-Einsatz, sogar vor dem Polizeidirektor. Auch sie glaubt, dass die Velopunks mehr wissen, als sie zugeben und womöglich tiefer in die Geschehnisse verstrickt sind.

Während Lena Odenthal gemeinsam mit ihren Kolleg:innen Mara Herman (Davina Fox) und Nico Langenkamp (Johannes Schweidweiler) die Geschäftsverbindungen des Kollektivs durchleuchtet, tritt Johanna - im wahrsten Sinne des Wortes - kräftig in die Pedale. Dabei gewinnt sie Einblicke in riskante Lieferaufträge und ein Arbeitsumfeld, das gefährlicher ist, als es auf den ersten Blick scheint.