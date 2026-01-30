Es gibt auch ein Comeback Krimi-Hammer im Ersten: Diese Stars werden bei "Tatort" und "Polizeiruf 110" nicht mehr ermitteln Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Corinna Harfouch ist im Februar 2026 ein letztes Mal im "Tatort" zu sehen. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Der Februar hat es für Fans der großen deutschen Krimi-Reihen in sich. Kaum ein Sonntag vergeht, ohne dass vertraute Gesichter aus "Tatort" oder "Polizeiruf 110" Abschied nehmen. Doch neben all den Ausstiegen gibt es zumindest ein Wiedersehen mit einem totgeglaubten Kommissar.

Es ist ja nicht so, dass Krimis an sich schon spannend und nervenaufreibend genug sind - in den kommenden Wochen müssen sich die Zuschauer:innen jedoch auf eine Extraportion Emotion einstellen. Denn zwischen emotionalen Abgängen, offenen Zukunftsfragen und einer überraschenden Entwarnung wird der Februar zu einer echten Bewährungsprobe für das Publikum.

"Tatort" läuft immer sonntags um 20:15 Uhr Hier geht's zum ARD-Livestream auf Joyn

Berlin verliert eine Kommissarin Los geht es mit dem Berliner "Tatort". Nach sechs gemeinsamen Fällen endet die Zusammenarbeit von Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke). Schauspielerin Corinna Harfouch zieht einen klaren Schlussstrich unter ihre Rolle und das mit einer bemerkenswert selbstironischen Begründung: "Es wäre ja auch absurd, wenn ich mit 75 immer noch 'Tatort'-Kommissarin wäre und im Rollstuhl die Verbrecher jage", sagt die heute 71-Jährige gegenüber der "Augsburger Allgemeine". Für Mark Waschke bedeutet das erst einmal eine Übergangsphase. Seine Rolle des Kommissars Karow wird wohl zunächst allein ermitteln, bevor ihm eine neue Partnerin oder ein neuer Partner zur Seite gestellt wird. Wer das sein wird, bleibt vorerst offen.

Saarbrücken: Tod oder lebendig? Nach zwölf Monaten dürfen Fans des Saarbrücker "Tatorts" endlich aufatmen. In der letzten Folge aus dem Januar 2025 stand zuletzt alles auf der Kippe: Eine Explosion, ein offenes Ende und die bange Frage, ob Kommissar Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) überlebt hat. Ein besonders fieser Cliffhanger. Lange wurde das Publikum im Ungewissen gelassen, da das Team nur einmal im Jahr ermittelt und auch der Saarländische Rundfunk kein Erbarmen mit den Zuschauenden hatte. "Netter Versuch, aber alles, was unsere Zuschauer:innen und auch alle anderen Interessierten über unsere Figuren wissen müssen, erfahren sie aus den Filmen. Heißt: Auch Sie werden sich mit der Auflösung unseres Cliffhangers gedulden müssen. Dafür sind Cliffhanger ja da", hieß es in einem offiziellen Statement. Inzwischen gibt es jedoch Entwarnung. Schauspieler Vladimir Burlakov meldete sich persönlich bei Instagram zu Wort und bestätigte, dass seine Figur weiterlebt. Eine Wiederauferstehung, die vielen Fans einen Stein vom Herzen fallen ließ. Ob der Kommissar jedoch direkt wieder voll ermitteln kann, wird sich erst im Februar zeigen.

Abschied in Halle: Ein Kapitel endet Mitte Februar heißt es dann endgültig Lebewohl für das "Polizeiruf 110"-Duo aus Halle. Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Michael Lehmann (Peter Schneider) beenden ihre gemeinsame Reise mit "Der Wanderer zieht von dannen", dem Abschluss einer Trilogie. Damit schließt sich ein Kreis, der 2021 begann, als der "Polizeiruf 110" nach längerer Pause nach Halle zurückkehrte.

Dortmund ohne Rosa Herzog Zum Monatsende trifft es schließlich auch den Dortmunder "Tatort". Nach fünf Jahren verabschiedet sich Stefanie Reinsperger von ihrer Rolle als Rosa Herzog. In insgesamt elf Fällen war sie Teil des Teams und prägte die Dynamik an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann). "Stefanie Reinsperger hat unser Dortmunder 'Tatort'-Team nicht nur bereichert, sie hat es auf das nächste Level gebracht", sagt WDR-Redakteur Frank Tönsmann. Nun möchte sich die österreichische Schauspielerin wieder intensiver auf ihr Engagement am Wiener Burgtheater konzentrieren.