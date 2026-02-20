Abschieds-Folge
Letzter "Tatort" mit Kommissarin Rosa Herzog: Ein Fall aus dem Rotlichtmilieu wird zum Politikum
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Der neue "Tatort" hat es in sich: Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog ermittelt zum letzten Mal in Dortmund. Ihr dramatischer Einsatz wird zum Politikum: Ein abgetauchter serbischer Kriegsverbrecher wird ermordet.
"Tatort: Schmerz" aus "Dortmund: Darum geht es
In der Folge "Schmerz" gerät Kommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) bei Ermittlungen im Rotlicht-Milieu an ihre emotionalen Grenzen. Der Mord an einem Clubbetreiber steht offenbar in Verbindung mit dem Tod eines Teenagers. Wie sich herausstellt, lebte der Clubbesitzer unter falscher Identität jahrelang in Deutschland. Tatsächlich handelt es sich um einen serbischen Kriegsverbrecher, der international gesucht wird. Für Kripochefin Ira Klasnić (Alessija Lause), selbst vom Balkankrieg geprägt, wird der Fall zur persönlichen Zerreißprobe. Die Rolle der jungen Bosnierin Maria Novak (Lorena Jurić) bleibt auch lange rätselhaft.
Vergangenheit in den Jugoslawienkriegen
Nachdem der Dortmunder Clubbetreiber Golko Hasani in seiner Wohnung durch drei Schüsse getötet aufgefunden wurde, geraten die Rivalitäten im Rotlicht-Milieu ins Visier der Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann) und Rosa Herzog. Kurz zuvor war ein Teenager vor Hasanis Club erstochen worden. Der zweite Pass, der bei ihm in der Wohnung gefunden wird, wirft die Frage auf, warum er unter falscher Identität in Deutschland lebte. Die Kommissare hoffen, dass Maria Novak mehr über den Toten weiß. Die Prostituierte war am Abend des Mordes in Hasanis Wohnung und sagt aus, sie hätte die Schüsse gehört. Genau wie Hasani stammt die junge Frau aus Serbien. Kripoleiterin Ira Klasnić, die familiäre Wurzeln in Serbien hat, fühlt sich auf seltsame Weise zu Maria Novak hingezogen und für sie verantwortlich. Es stellt sich heraus, dass das Mordopfer nicht Golko Hasani hieß, sondern Bogdan Kristo und ein international gesuchter Kriegsverbrecher aus den Jugoslawienkriegen war, der seit 25 Jahren untergetaucht war. Doch wer wollte ihn um jeden Preis loswerden?
Wie es im Dortmunder "Tatort" weitergeht
Mit dem Fall "Blutkultur", der bereits im vergangenen Herbst abgedreht wurde, läuft der Dortmunder "Tatort" erstmals ohne die österreichische Schauspielerin Stefanie Reinsperger. Im Mittelpunkt stehen die Morde an einer Kinderärztin und einer Medizinstudentin. Peter Faber und Daniel Kossik ermitteln trotz persönlicher Spannungen überraschend effektiv als neues Team.
Schmerz
Ein herzliches Dankeschön an unsere treuen Zuschauerinnen und Zuschauer, den WDR, an die Produktionsfirmen, Autorinnen und Autoren, die Regisseurinnen und Regisseure und natürlich an meine großartigen Kolleginnen und Kollegen.
