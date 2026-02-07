Familiendrama
"Tatort: Das Böse in dir": Hat der Bruder von Kommissarin Esther Baumann einen Mord begangen?
Aktualisiert:von Sylvia Loth
Im Heimatdorf von Kommissarin Esther Baumann geraten zwei verfeindete Familien aneinander, deren Hass seit Generationen weitergegeben wird. Als schließlich ihr Bruder in Verdacht gerät, ermittelt die Kommissarin auf eigene Faust. Das erwartet dich in der "Tatort"-Episode aus Saarbrücken am 8. Februar.
"Tatort: Das Böse in dir": Darum geht es
Im Heimatdorf von Kommissarin Esther Baumann (Brigitte Uhrhausen) Hohenweiler an der französischen Grenze, wird der IT-Unternehmer Emil Feidt (Marcus Hartmann) tot aufgefunden. Ein seit Jahren bestehender Hass zweier Familien scheint neu geschürt zu sein. Die Feidts und die Louis liegen seit jeher im Clinch. Seit vor fünf Jahren Emils Tochter Becky ertrank, ist für ihren Bruder Peter Feidt (Albert Lichtenstern) klar, dass ihre beste Freundin Claire Louis (Carolin Wege) sie auf dem Gewissen hat. Doch was verband die beiden Frauen, dass Claire zu solch einer Tat fähig sein sollte? Und was steckt hinter dem Mord an Emil Feidt? Die Familientragödie scheint langsam das ganze Dorf in Besitz zu nehmen. Auch Esther Baumann verbindet gemischte Gefühle mit dem Dorf, in dem sie aufwuchs.
Esther Baumann: Spurensuche im Heimatdorf
Für Kommissarin Esther Baumann bedeutet der Fall eine Reise in ihre Vergangenheit. Die Vorgeschichte der Kommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) wurde in den "Tatort"-Episoden aus Saarbrücken bereits aufgeklärt.
Diesmal ist ihre Kollegin an der Reihe. Im Fall Feidt soll sie mit Insiderwissen helfen. Bei ihren Ermittlungen begegnet die Kommissarin alten Bekannten wieder, wie ihrem Schulfreund und Kneipenwirt Clemens (Fabian Stumm) und seiner Frau Katja Scherf (Franziska Wulf).
Aussagen der Dorfbewohner und Hinweise deuten darauf hin, dass der Mord an Emil Feidt in Zusammenhang steht mit dem tragischen Tod seiner Tochter Becky. Plötzlich taucht ein belastendes Video auf, das Esthers Bruder schwer belastet. Die Kommissarin beginnt auf eigene Faust, nach der Wahrheit zu suchen.
Neben der fiktiven Familientragödie spricht der neue Fall aus Saarbrücken ein reales umweltpolitisches Problem an. Das Opfer hatte zu Lebzeiten gegen die geplante Flutung der stillgelegten Kohlegruben protestiert. Esthers Bruder, Sven Louis (Robert Nickisch), stand als ehemaliger Bergmann auf der anderen Seite. Ob das sein Motiv sein könnte?
Geheime Liebe
Leo Hölzer wird hellhörig, als Claire von einer Liebesbeziehung zur verstorbenen Becky berichtet. Als sie erklärt, dass sie Becky geliebt habe und die beiden ein Paar gewesen seien, hört der Kommissar genauer hin. Wieso hat niemand etwas von dieser geheimen Liebe geahnt?
Als seine Kollegin Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer), die momentan im Innendienst arbeitet, dann auch noch Ungereimtheiten in Beckys Akte findet und beginnt, an der Unfalltheorie zu zweifeln, wird der Fall neu aufgerollt. Tatsächlich deutet immer mehr darauf hin, dass die beiden Todesfälle von Becky und ihrem Vater zusammenhängen.
