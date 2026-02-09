Ein Blick hinter die bekannte TV-Rolle
"Tatort"-Kommissarin Brigitte Urhausen lebt fernab vom Medienrummel
Aktualisiert:von Franziska Hursach
Viele Zuschauer:innen kennen Brigitte Urhausen als konzentrierte Ermittlerin im Saarbrücker "Tatort". Woher die Schauspielerin stammt, warum man sie neben Film und Fernsehen auch in anderer Form regelmäßig hört und was über ihr Privatleben bekannt ist.
Den "Tatort" streamen
Ernst, fokussiert und kompromisslos: So erleben Zuschauer:innen Brigitte Urhausen als Kommissarin Esther Baumann im Saarbrücker "Tatort". Seit 2022 gehört die Luxemburgerin zum festen Ermittler:innen-Team und ist aus der Krimireihe kaum noch wegzudenken.
So begann die Karriere von "Tatort"-Kommissarin Brigitte Urhausen
Dass sie heute so selbstverständlich in anspruchsvollen Rollen überzeugt, kommt nicht von ungefähr. Geboren wurde Brigitte Urhausen am 7. Februar 1980 in Luxemburg. Nach dem Abitur entschied sie sich bewusst für eine klassische Schauspielausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart - der Startpunkt einer Karriere, die zunächst stark vom Theater geprägt war.
Erste Engagements führten Urhausen an Bühnen in Stuttgart, Luxemburg und Magdeburg. Besonders prägend war ihre Zeit am Pfalztheater in Kaiserslautern, wo sie ab 2004 mehrere Jahre fest engagiert war. Dort übernahm sie zentrale Rollen der Theaterliteratur, darunter Julia in Shakespeares "Romeo und Julia", Gretchen in Goethes "Faust" sowie Auftritte in Schillers "Kabale und Liebe" und Arthur Schnitzlers "Fräulein Else".
Auch im Radio aktiv: Brigitte Urhausen als Sprecherin
Erst ab 2009 verlagerte sich ihr Schwerpunkt stärker vor die Kamera. Als Freiberuflerin arbeitete die heute 46-Jährige zunächst in luxemburgischen Produktionen, bevor sie auch im deutschsprachigen Raum bekannter wurde. Ihrer Linie blieb sie dabei treu: Statt leichter Unterhaltung wählte sie vor allem Dramen, Krimis und Thriller. Zu sehen war sie unter anderem in der Serie "Capitani", im Thriller "Marionette" sowie zuletzt im Noir-Thriller "Der Tod wird kommen" aus dem Jahr 2024.
Was viele nicht wissen: Brigitte Urhausen arbeitet nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter dem Mikrofon. Sie ist Sprecherin im Radio-"Tatort" des Saarländischen Rundfunks und regelmäßig als Off-Stimme für Arte im Einsatz.
Ein Ehemann und zwei Kinder: Ihr Privatleben
Abseits von Kamera und Mikrofon lebt die Schauspielerin bewusst zurückgezogen. Die TV-Kommissarin ist mit dem Bühnenbildner Jörg Brombacher verheiratet, das Paar hat zwei Kinder. Gemeinsam lebt die Familie im südpfälzischen Gleiszellen-Gleishorbach - weit weg von Premierenrummel und Fernsehsets.
