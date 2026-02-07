Schmerzhaften Scheidung "Dachte, ich muss sterben": "Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco spricht über dunkelste Phase ihres Lebens Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von spot on news Kaley Cuocos zweite Ehe zerbrach 2021. Bild: Imago Images / MediaPunch

Kaley Cuoco spricht erneut über die dunkelste Phase ihres Lebens. Im Gespräch mit Drew Barrymore schildert die Schauspielerin, wie sie wegen ihrer Scheidung völlig zusammenbrach - und nur drei Wochen später die Liebe ihres Lebens fand.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Depressionen und Suizid-Gefahr: Hier gibt es Hilfe Wenn du mit emotionaler Niedergeschlagenheit oder Suizidgedanken kämpfst, kannst du dich an die Telefonseelsorge wenden. Unter 0800 1110111 und 0800 1110222 erhältst du rund um die Uhr anonym Hilfe. Online-Beratung: telefonseelsorge.de

Kaley Cuoco (40) hat erneut über die schwere Zeit rund um ihre Scheidung gesprochen. In der "Drew Barrymore Show" schilderte die "The Big Bang Theory"-Schauspielerin, wie sie am Tag der Premiere zur zweiten Staffel ihrer Serie "The Flight Attendant" im April 2022 einen emotionalen Zusammenbruch erlitt. "Ich war so depressiv und so traurig, dass ich kaum noch atmen konnte. Ich lag einfach nur auf dem Boden", berichtete sie laut "People". "Ich dachte wirklich, ich muss sterben." Die Schauspielerin steckte zu jenem Zeitpunkt mitten in der schmerzhaften Scheidung von dem Springreiter Karl Cook (35). Das Paar hatte im Juli 2018 geheiratet und nur drei Jahre später die einvernehmliche Trennung bekannt gegeben.

Lust auf ein Rewatch der Sitcom? "The Big Bang Theory" auf Joyn streamen

Der schlimmste Morgen ihres Lebens Sie sei nicht in der Lage gewesen, sich vom Boden aufzurichten, erzählte Cuoco weiter. Dabei hätte die Premiere der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere sein sollen. "Ich kann nicht hingehen. Ich kann nirgendwo hin. Ich habe mein Leben in die Luft gesprengt. Mein Leben ist vorbei", erinnerte sie sich an ihre Gedanken in jenem Moment. Ihr Team musste ihr schließlich dabei helfen, sich für den Abend fertig zu machen. "Ich habe buchstäblich gespürt, wie meine Seele meinen Körper verließ", blickte sie zurück. In dieser Phase war die 40-Jährige überzeugt, nie wieder heiraten und keine Kinder bekommen zu werden. "Als ich da auf dem Boden meines Hauses lag, dachte ich: 'Oh Gott, das ist es also, wovon alle reden. Das ist der tiefste Punkt, an dem ich je war'", so Cuoco.

Drei Wochen später kam die Wende Doch das Leben hatte noch eine unerwartete Wendung für Cuoco parat. Nur drei Wochen nach jenem verheerenden Morgen traf sie auf den Schauspieler Tom Pelphrey (43). Im Mai 2022 machten die beiden ihre Liebe öffentlich und schon ein Jahr später kam Tochter Matilda zur Welt. Seit August 2024 ist das Paar verlobt. Für Cuoco ist es bereits die dritte große Liebe: Vor der Ehe mit Cook war sie von Dezember 2013 bis September 2015 mit dem ehemaligen Tennisprofi Ryan Sweeting (38) verheiratet gewesen.