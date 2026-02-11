Das rettete ihre Beziehung mit Tom "Gamechanger" fürs Liebesleben: "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco gibt Schlafzimmer-Einblick Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Buzzwoo Tom Pelphrey und Kaley Cuoco (v.l.) sind seit 2022 ein Paar. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Was hinter verschlossenen Türen passiert, bleibt normalerweise privat - doch Kaley Cuoco überrascht jetzt mit einem ungewöhnlich offenen Einblick in ihr Schlafzimmer. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey hat sie eine Entscheidung getroffen, die viele Paare wohl hinterfragen würden.

Kaley Cuoco (40) und ihr Verlobter Tom Pelphrey (43) haben eine Entscheidung getroffen, die für viele Paare zunächst ungewohnt klingen dürfte - für sie selbst aber zum echten "Gamechanger" geworden ist: getrennte Schlafzimmer. In der Podcast-Show "Armchair Expert" verriet der "The Big Bang Theory"-Star, dass genau dieser Schritt ihrem Alltag und ihrer Partnerschaft spürbar guttue.

Kaley Cuoco und Tom Pelphrey: Getrennte Schlafzimmer als Beziehungsmodell Auslöser waren zunehmend schlaflose Nächte mit Tochter Matilda und mehreren Hunden im Bett. Irgendwann habe Tom schließlich die Reißleine gezogen: "Ich kann das nicht mehr". Der Vorschlag, künftig getrennt zu schlafen, kam in der gemeinsamen Paartherapie auf - und wurde kurz darauf konsequent umgesetzt. Dauerhaft. Cuoco erklärte, dass sie und ihr Verlobter ohnehin völlig unterschiedliche Schlafrhythmen hätten. Während er nachts schreibe und lese, gehe sie früh ins Bett und stehe früh auf. Lange sei sie morgens "auf Zehenspitzen" um ihn herumgeschlichen, um ihn nicht zu wecken. Als Tom in der Therapie ansprach, dass sie sich nachts eigentlich kaum sehen würden, habe sie zunächst gezögert. "Was werden die Leute denken?"

Warum getrennt schlafen für Kaley Cuoco zum "Gamechanger" wurde Schließlich gaben sie dem Modell eine Chance. Es sei die "beste Entscheidung", die sie je getroffen hätten. Ein "Gamechanger", wie Cuoco betonte. "Es funktioniert großartig für uns", schwärmte sie. Ihre gemeinsame Zeit genießen die beiden weiterhin, nur eben nicht im Bett.

Es ist nicht unsere Sexy-Time. Wir kuscheln nicht. Wir sehen uns nachts nicht. Kaley Cuoco

Ganz frei von Vorbehalten sei sie dabei nicht gewesen. Frühere Ehen hätten sie geprägt, gab der Hollywood-Star offen zu. Ihre Trennungen seien "schrecklich" und "herzzerreißend" gewesen. Umso inniger wirkt ihre Beziehung zu Pelphrey, den sie 2022 bei der "Ozark"-Premiere kennenlernte. 2023 kam Tochter Matilda zur Welt, im Sommer 2024 folgte die Verlobung.