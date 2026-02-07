Sie stellen sich der Challenge! "The Race" Staffel 3: Das sind die Teilnehmer:innen! Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Meyer "The Race" geht in die nächste Folgen und bringt spannende Veränderungen mit sich! Bild: Joyn

Die dritte Staffel von "The Race" steht in den Startlöchern – und schon jetzt wird klar: Es wird härter, emotionaler und spannender als je zuvor. Hier erfährst du, wer im Rennen ist.

Wildcard-Challenge: Nur die Besten schaffen es ins Race Bevor es richtig losgeht, kämpfen fünf Wildcard-Kandidat:innen um den Einzug in das Haupt-Race - eine der Neuerungen in Staffel 3. Wer dabei sein will, muss sich zunächst in einer eigenständigen Challenge beweisen - ein Art Mini-Variante von "The Race". Es geht darum möglichst schnell fünf Wahrzeichen in ganz Deutschland zu erreichen. Nicht nur eine Person qualifiziert sich – die zwei besten Teilnehmer:innen sichern sich gemeinsam ein Ticket für "The Race" Staffel 3 und treten als Wildcard-Team an.

Das sind die Wildcard-Kandidat:innen Fünf sehr unterschiedliche Persönlichkeiten stellen sich der Herausforderung. Vom Profi-Athleten bis zum Abenteurer ohne Plan - diese Wildcard-Besetzung verspricht maximale Dynamik.

Rapper, Stand-up-Comedian und absolute People-Person. Jerry hat bereits bewiesen, dass er reisen kann: Per Anhalter ging es für ihn schon von Köln bis nach Rom. Neue Menschen, neue Geschichten, neue Situationen – genau sein Ding.

Ich hab angefangen, eine Zeitmaschine zu bauen, weil ich so gerne bei Staffel 1 dabei gewesen wäre. Wildcard-Kandidat Jerry

Er gilt als extrem kontaktfreudig, offen und immer "hyped". Perfekte Voraussetzungen für ein soziales Experiment wie "The Race".

Für Käthe ist Unterwegssein kein Hobby, sondern ein Lebensgefühl.

Ihre erste große Solo-Reise führte sie fünf Wochen lang nach Taiwan – inklusive Trampen und Übernachten bei Fremden.

Das Wichtigste beim Reisen sind für mich die Menschen. Wildcard-Kandidatin Käthe

Sie liebt spontane Abenteuer, ist für fast nichts zu schade und sieht "The Race" nicht als Wettkampf der Schnellsten, sondern als Test für Menschlichkeit. Eine Sache allerdings macht ihr zu schaffen: Auf der Straße schlafen findet sie gruselig.

Ehrgeiz pur. Marc ist beruflich Sportler, liebt Wettkämpfe und lebt fürs Gewinnen. Laufen, Joggen, Rennen - seit rund 20 Jahren ist Bewegung sein Alltag.

Wer in Frankfurt 069 groß wird, ist für jeden Hauptbahnhof der Welt gewappnet. Wildcard-Kandidat Marc

Der Weltenbummler hat sich direkt von seiner Reise von Berlin nach Bangkok beworben.

Planlos ohne Plan los. Das Motto von Wildcard-Kandidat Taube

Ob tagelange Fußmärsche durch verschneite Berge, Trampen, Öffis oder komplett unkonventionelle Verkehrsmittel - Fabi nimmt, was kommt. Er kann gut allein sein, bringt viel Reiseerfahrung mit und geht die Sache entspannt, aber entschlossen an. Bei einer Sache ist er sich sicher: "Ich hab auf jeden Fall übelst Bock."

GeoGuessr-Weltmeister 2022 – und das merkt man.

Leon hat ein außergewöhnliches Gespür für Landschaften, Architektur, Kulturen und Orientierung. Kompass und Kartenlesen ist für ihn ein Kinderspiel. Wie weit wird ihn das bei "The Race" bringen?

Ich wäre der perfekte Kandidat für die Show. Wildcard-Kandidat Kodiak ist überzeugt von seinen Skills.

Neben GeoGuessr ist Reisen seine große Leidenschaft. Er ist offen, kommunikativ, hat keine Scheu vor fremden Menschen und ist schon viel auf der ganzen Welt rumgekommen. Wer von diesen fünf Wildcard-Teilnehmer:innen wird die Challenge am schnellsten schaffen? Die beiden besten bilden dann ein Team im Haupt-Race.

Die Teams bei "The Race" Staffel 3 Die Wildcards kannst du bereits jetzt auf Joyn in Action sehen. Aber auch die anderen Teilnehmer:innen sind bereits bekannt. In der ersten "Behind The Scenes"-Folge stellen sie sich vor. Der bunte Mix aus verschiedensten Persönlichkeiten macht sofort neugierig: Wer kommt mit der Herausforderung bei "The Race" am besten klar?

Hier die Zweier-Teams im Überblick: Falk (@falkventures) und Adrian (@adrian_fastcup) sind sehr reiseerfahren, leben für das Abenteuer und suchen ständig nach neuen Herausforderungen.

Magda (@magdamacht_) und Franz (@franzimauto) wirken auf den ersten Blick gegensätzlich. Was sie verbindet, ist ihre journalistische Arbeit und ihre Neugier auf Neues.

Helge (@hellgetogo) und OT (@itsotti) sind ein perfekt eingespieltes Team. Gemeinsam sind sie bereit, ihre Grenzen bei "The Race" auszutesten.

Essow (@essow_ucg) und JP (@jpdondada) haben keine Erfahrung mit Survival-Trips. Aber in Sachen Energie, Entertainment und Leute für sich zu gewinnen, macht den Moderatoren keiner was vor.

Wildcard-Team

Wer wird "The Race" Staffel 3 gewinnen? Wie sich die Kandidat:innen bei der Reise ohne Geld und Smartphones schlagen werden, kannst du auf Joyn sehen. Jeden Donnerstag und Sonntag gibt es jetzt eine neue Folge. Zuerst kommt die Wildcard-Challenge und am 8. März beginnt dann das Haupt-Race. Alle Release-Termine im Überblick.